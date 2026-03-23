Dois corpos são encontrados na Marginal Tietê

Homem foi localizado nas águas do rio, e a mulher nas imediações da Ponte Júlio de Mesquita

Felipe Rau/Estadão Conteúdo De acordo com a PM, a ocorrência ainda está em andamento



A Polícia Militar informou nesta segunda-feira (23) que foi acionada para averiguar a localização de dois corpos na Marginal Tietê, na cidade de São Paulo. As identidades das vítimas, um homem e uma mulher, não foram informadas.

Informações preliminares apontam que o homem apresentava sinais de violência e foi localizado nas proximidades da Ponte do Piqueri, na zona norte da capital. Já a mulher foi localizada nas imediações da Ponte Júlio de Mesquita.

De acordo com a PM, a ocorrência ainda está em andamento e os locais foram fechados para o trabalho da perícia. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que o homem estava nas águas do Rio Tietê, nas proximidades da Avenida Otaviano Alves de Lima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o retirou da água.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 72º Distrito Policial (Vila Penteado), que requisitou exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal para auxiliar no esclarecimento das causas da morte e na identificação da vítima. A pasta não deu detalhes sobre o caso envolvendo a mulher.

*Estadão Conteúdo