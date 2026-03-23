Juíza manda soltar mãe de Henry Borel; julgamento é adiado para junho

A defesa do ex-vereador Dr. Jaririnho abandonou o júri após a magistrada recusar um pedido para adiar o tribunal

Tomaz Silva/Agência Brasil A defesa argumentou que não teve acesso a todas as provas do caso e pediu para que o julgamento fosse adiado



Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, deixará a prisão após julgamento realizado nesta segunda-feira (23). A decisão foi da juíza Elizabeth Machado Louro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A sessão foi suspensa após a defesa do ex-verador Jairo Souza Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, abandonar o julgamento.

A magistrada concedeu a liberdade provisória de Monique sob a alegação de que a prisão “manifesta-se ilegal diante do despropositado prazo da prisão”.

“Entendo que, diante de tal quadro processual, a custódia da ré agora figura-se manifestamente ilegal por excesso claramente despropositado de prazo na prisão, razão pela qual relaxo a prisão de Monique Medeiros”, afirmou a juíza.

A defesa de Jairinho argumentou que não teve acesso a todas as provas do caso e pediu para que o julgamento fosse adiado. Com a negativa da juíza, os advogados abandonaram o júri, o que levou ao adiamento.

De acordo com os advogados do ex-vereador do Rio, a defesa não teve acesso ao conteúdo completo extraído de um notebook de Leniel Borel, pai de Henry. Diante da conduta dos advogados, a magistrada determinou a suspensão da sessão e remarcou o julgamento para o dia 22 de junho.

“É conduta que fere os princípios que norteiam as sessões de julgamento, além dos direitos dos acusados e da família da vítima (…) Declaro como ato atentatório contra a dignidade da Justiça a conduta dos referidos patronos. Condeno os cinco advogados presentes a esta sessão ao ressarcimento dos prejuízos causados pelo adiamento”, declarou a magistrada.

A juíza determinou que os advogados de Jairo paguem todos os gastos com deslocamento de membros do Ministério Público, serventuários, jurados, testemunhas, policiais militares, terceirizados, além de gastos com escoltas e alimentação.

Jairinho é acusado de homicídio triplamente qualificado e tortura, enquanto Monique responde por homicídio qualificado por omissão. Ambos também são acusados de coação no curso do processo e fraude processual.

Henry morreu na madrugada de 8 de março de 2021, aos 4 anos, no apartamento onde morava com a mãe e o padrasto, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas já estava sem vida.

*Com informações do Estadão Conteúdo