Polícia investiga morte de adolescente de 15 anos em parque aquático de Olímpia

A Polícia Civil de São Paulo apura as circunstâncias da morte de um adolescente de 15 anos que caiu de uma plataforma de acesso a toboáguas no parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), na tarde de segunda-feira (15). O caso foi registrado como “morte suspeita”. De acordo com o boletim de ocorrência, Pedro Gabriel Silva de Oliveira, morador de Campos do Jordão (SP), visitava o parque com a família quando sofreu a queda de cerca de 13 metros, por volta das 12h. Ele foi socorrido por uma equipe local e encaminhado de ambulância à Santa Casa de Olímpia, mas não resistiu. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barretos, na região.

A polícia requisitou a autópsia e solicitou as imagens das câmeras de segurança do parque para esclarecer as causas do acidente. Em nota, o Thermas dos Laranjais lamentou a morte do visitante, afirmou ter prestado os primeiros socorros imediatamente após o incidente e declarou que está oferecendo apoio à família. O parque também disse que colaborará integralmente com as investigações e reforçou seu compromisso com a segurança dos frequentadores.