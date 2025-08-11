Jovem Pan > Segurança > Rio de Janeiro cria nova Força Municipal com 300 guardas armados para aumentar segurança

Rio de Janeiro cria nova Força Municipal com 300 guardas armados para aumentar segurança

Objetivo da iniciativa é expandir para 660 o total de agentes até o Carnaval de 2026; operações serão realizadas em duplas e quem estiver de folga não poderá trabalhar

  11/08/2025 11h10 - Atualizado em 11/08/2025 11h11
Divulgação/Guarda Municipal do Rio de Janeiro Guarda Municipal do Rio de Janeiro Guardas municipais que farão parte dessa nova força foram selecionados entre os membros da Guarda Municipal e estarão focados no combate a roubos e furtos

A partir de janeiro de 2026, o Rio de Janeiro contará com uma nova Força Municipal, que terá 300 guardas municipais armados. Essa iniciativa, que visa aumentar a segurança na cidade, pretende expandir para um total de 660 agentes até o carnaval. Sob a liderança de Brenno Carnevale, a força se concentrará em ações de policiamento preventivo em áreas urbanas, utilizando pistolas Glock e câmeras corporais para monitoramento.

Os guardas municipais que farão parte dessa nova força foram selecionados entre os membros da Guarda Municipal e estarão focados no combate a roubos e furtos, especialmente em regiões como o Centro e a Zona Sul. As operações serão realizadas em duplas, e os agentes não poderão trabalhar durante suas folgas, garantindo um maior comprometimento com a segurança pública.

Um sistema de monitoramento em tempo real será implementado para assegurar que os agentes não utilizem celulares enquanto estão em serviço, aumentando a eficiência das operações. O treinamento dos guardas incluirá tópicos relacionados a direitos humanos, com ênfase na segurança do armamento utilizado.

Embora a Força Municipal inicie suas atividades em um ano eleitoral, haverá um esforço para manter um diálogo institucional com outras forças de segurança. Essa abordagem visa evitar conflitos e garantir uma atuação coordenada entre as diferentes esferas de policiamento na cidade.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA

