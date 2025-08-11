Rio de Janeiro cria nova Força Municipal com 300 guardas armados para aumentar segurança

Objetivo da iniciativa é expandir para 660 o total de agentes até o Carnaval de 2026; operações serão realizadas em duplas e quem estiver de folga não poderá trabalhar

Divulgação/Guarda Municipal do Rio de Janeiro Guardas municipais que farão parte dessa nova força foram selecionados entre os membros da Guarda Municipal e estarão focados no combate a roubos e furtos



A partir de janeiro de 2026, o Rio de Janeiro contará com uma nova Força Municipal, que terá 300 guardas municipais armados. Essa iniciativa, que visa aumentar a segurança na cidade, pretende expandir para um total de 660 agentes até o carnaval. Sob a liderança de Brenno Carnevale, a força se concentrará em ações de policiamento preventivo em áreas urbanas, utilizando pistolas Glock e câmeras corporais para monitoramento.

Os guardas municipais que farão parte dessa nova força foram selecionados entre os membros da Guarda Municipal e estarão focados no combate a roubos e furtos, especialmente em regiões como o Centro e a Zona Sul. As operações serão realizadas em duplas, e os agentes não poderão trabalhar durante suas folgas, garantindo um maior comprometimento com a segurança pública.

Um sistema de monitoramento em tempo real será implementado para assegurar que os agentes não utilizem celulares enquanto estão em serviço, aumentando a eficiência das operações. O treinamento dos guardas incluirá tópicos relacionados a direitos humanos, com ênfase na segurança do armamento utilizado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora a Força Municipal inicie suas atividades em um ano eleitoral, haverá um esforço para manter um diálogo institucional com outras forças de segurança. Essa abordagem visa evitar conflitos e garantir uma atuação coordenada entre as diferentes esferas de policiamento na cidade.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA