Secretário de Taboão da Serra é alvo de investigação em operação contra quadrilha que adulterava cocaína

A cafeína era misturada ao cloridrato de cocaína para aumentar volume e lucro

Marcelo S. Camargo/Governo doEstado de SP Entre os alvos da ação está o secretário municipal de Habitação de Taboão da Serra, Márcio Alfredo Ferreira, que teve mandados de busca e apreensão cumpridos pela Justiça



A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou nesta quarta-feira uma operação destinada a desarticular uma associação criminosa suspeita de adulterar cocaína com cafeína para expandir ilegalmente a oferta da droga no mercado. Entre os alvos da ação está o secretário municipal de Habitação de Taboão da Serra, Márcio Alfredo Ferreira, que teve mandados de busca e apreensão cumpridos pela Justiça. A informação foi obtida pela reportagem. Um advogado também é alvo de mandados.

Cafeína e cocaína?

A investigação aponta que o grupo teria adquirido cerca de 81,5 toneladas de cafeína, que seriam utilizadas para adulterar cocaína e quadruplicar a produção do entorpecente. O esquema, que envolvia pessoas físicas e empresas de fachada, teria movimentado cerca de R$ 25 milhões e produzido aproximadamente 320 toneladas de droga adulterada, com distribuição não só na capital e Grande São Paulo, mas também em estados como Paraná e Rio de Janeiro.

Até o momento, duas pessoas foram presas — entre elas um dos suspeitos em Santana de Parnaíba e outro na zona oeste da capital paulista — e 31 ordens judiciais estão sendo cumpridas, incluindo 27 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária.

Investigação e apreensões

As apurações começaram há cerca de cinco meses, após a detenção de um homem com mais de meia tonelada de cafeína em Guarulhos, que levou os policiais civis a descobrir o método usado para adulterar a cocaína.

Durante a operação, foram apreendidos 12 carros, duas motocicletas, valores em dinheiro, celulares e armas. O material apreendido deve ser periciado para ajudar a esclarecer o nível de participação de cada investigado no esquema criminoso.

Autoridades comentam a operação

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, — que assumiu recentemente o comando da pasta após longa carreira na Polícia Civil — tem destacado a importância de ações estruturadas para combater o crime organizado, reforçando o compromisso do estado em identificar e desarticular esquemas complexos como este, que envolvem produção em grande escala e lavagem de dinheiro.

Em comunicado divulgado durante a operação, o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, ressaltou que a corporação está empenhada em esclarecer integralmente o caso e responsabilizar todos os envolvidos, utilizando os recursos de inteligência e investigação disponíveis. A corporação destacou que a ação conjunta entre departamentos, como o Denarc e equipes especializadas, é fundamental para o sucesso da operação.