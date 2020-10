Trump omitiu primeiro resultado positivo de exame para covid-19, diz jornal

Imprensa americana afirma que quando disse em uma entrevista que ainda aguardava os exames, presidente já sabia que estava infectado

Chris Kleponis/EFE Trump foi diagnosticado com covid-19 na última semana



Donald Trump já havia testado positivo para a Covid-19 na quinta-feira passada, à tarde, e não revelou o resultado do exame antes da contraprova, afirma o jornal norte-americano The Wall Street Journal. O presidente dos Estados Unidos teria realizado um teste rápido durante a tarde, antes de participar de um programa da Fox News, no qual omitiu a informação.

De acordo com os protocolos da Casa Branca, porém, ele precisava realizar um teste mais confiável antes do anúncio oficial. Durante o programa, ele confirmou que Hope Hicks, uma de suas assessoras mais próximas, havia testado positivo. Como o presidente havia viajado com Hicks diversas vezes, foi questionado sobre sua situação.

Trump, então, disse que receberia o resultado na noite de quinta ou na manhã de sexta-feira. Segundo o jornal, conforme pessoas próximas foram informando que estavam infectadas, Trump pedi para que não revelassem a informação sobre o primeiro teste. O presidente tornou público que havia se contaminado apenas na manhã de sexta-feira pelo Twitter.