Fernando Pimentel: ‘Só as reformas estruturantes podem mudar ambiente hostil do Brasil para investimentos’

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o país vem crescendo muito aquém do seu potencial há mais de 30 anos

Reprodução/Jovem Pan Fernando Pimentel afirma que reformas administrativa e tributárias são fundamentais



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “O Brasil vem crescendo há mais de 30 anos muito aquém do seu potencial e das suas necessidades. Temos perdido a corrida do crescimento para países com menores condições do que nós, e por que isso tem acontecido? Porque o ambiente para produzir, empregar e investir no nosso país tem sido crescentemente hostil. Como fazermos para mudarmos e virarmos essa página? Avançando nas reformas estruturantes que já estão no Congresso Nacional. E dentro dessas reformas, as fundamentais ao nosso ver são a administrativa e a tributária. Não há mais tempo a perder. Precisamos aprovar essas reforma no primeiro semestre deste ano e contamos com parlamentares, com todos os congressistas para que debatam e votem essas duas propostas que estão no Congresso Nacional, fazendo os devidos aperfeiçoamentos. A ABIT luta e lutará sempre para que tenhamos um bom ambiente de negócios que promova a qualidade de vida da sociedade brasileira”, aponta Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT).

