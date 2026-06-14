Advogada deixa defesa de Monique Medeiros após julgamento do caso Henry Borel

Florence Rosa afirmou que sua atuação estava prevista para um período determinado e encerrou participação após o júri popular realizado na última semana

A advogada Florence Rosa deixou a defesa de Monique Medeiros após o encerramento do júri popular relacionado ao caso Henry Borel. A informação foi confirmada pela própria defensora, que afirmou ter sido contratada para atuar por um período específico.

Segundo Florence Rosa, a chegada de um novo advogado à equipe jurídica também contribuiu para sua decisão de deixar o caso. A advogada teve participação no julgamento concluído na última semana, que resultou na concessão de perdão judicial a Monique Medeiros.

Na decisão, a juíza Elizabeth Machado Louro considerou extinta a pena de um ano e quatro meses aplicada à mãe de Henry, entendimento que gerou repercussão e questionamentos após o julgamento.

O caso agora entra na fase de recursos. O vereador Leniel Borel, pai de Henry, já apresentou pedido para anular o júri e o julgamento de Monique Medeiros. Já a defesa do ex-vereador Dr. Jairinho, condenado a quase 44 anos de prisão, informou que também recorrerá da sentença, alegando a existência de nulidades no processo.

Henry Borel morreu em 2021. O caso teve ampla repercussão nacional e segue sendo discutido na Justiça.

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