Endereço ligado a Castro é alvo da PF em nova fase de operação sobre a Refit

Segunda fase da Operação Sem Refino investiga suspeitas de fraude na concessão de licenças ambientais e lavagem de dinheiro

Nesta nova etapa, a investigação está concentrada em suspeitas de irregularidades na concessão de licenças ambientais para a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos.

Um endereço ligado ao ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) é alvo de buscas da Polícia Federal nesta sexta-feira (14), durante a segunda fase da Operação Sem Refino. Ao todo, os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão no estado, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta nova etapa, a investigação está concentrada em suspeitas de irregularidades na concessão de licenças ambientais para a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos. Até o momento, a PF não detalhou a participação atribuída a Castro nesta fase da investigação nem informou o que procura no endereço ligado ao ex-governador.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que “a ação tem por objetivo apurar fraude na concessão de licenças ambientais para a refinaria, à revelia das diretrizes dos órgãos técnicos competentes, além de lavagem de capitais ligada ao esquema criminoso”.

A operação investiga suspeitas de crimes de gestão fraudulenta e temerária, lavagem de capitais, sonegação fiscal, evasão de divisas, manipulação de mercado e crimes contra a ordem econômica envolvendo a comercialização de combustíveis.

Segundo a PF, “a operação insere-se no contexto da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento da ADPF 635/RJ (ADPF das Favelas) que, dentre outras providências, determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação de grupos criminosos organizados em atividade no estado e suas conexões com agentes públicos”.

Em nota, a defesa de Cláudio Castro negou qualquer participação do ex-governador em irregularidades que envolvam a Refit. O comunicado ainda informa que o endereço alvo de buscas em Petrópolis não tem qualquer ligação com ele há meses.

“A defesa do ex-governador Cláudio Castro nega qualquer participação em irregularidades envolvendo a Refit e esclarece que o endereço alvo de buscas em Petrópolis não tem qualquer ligação com ele há meses. Atualmente, não há nenhum endereço ligado ao ex-governador na região” Defesa de Cláudio Castro

Relembre a primeira fase

A primeira fase da Operação Sem Refino foi deflagrada em 15 de maio e também teve um endereço de Cláudio Castro entre os alvos de buscas. Na ocasião, a investigação apurava suspeitas de favorecimento à Refit e possíveis conexões entre o grupo empresarial e agentes públicos do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, havia suspeitas de que servidores públicos tivessem recebido benefícios para favorecer as atividades da refinaria. A apuração alcançou possíveis irregularidades envolvendo integrantes da Secretaria de Estado de Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), além de membros do Tribunal de Justiça do Rio.

Naquela etapa, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, também determinou a prisão do empresário Ricardo Magro, dono da Refit. Como ele estava nos Estados Unidos, passou a ser considerado foragido.

Os investigadores apontaram ainda, na primeira fase, suspeitas de que Castro tivesse utilizado a estrutura do governo estadual para beneficiar o grupo empresarial ligado a Magro.