CNJ mantém afastamento de juiz flagrado bebendo vinho e fumando em julgamento

O magistrado Milton Livio Lemos Salles está proibido de frequentar qualquer ambiente e dependências do TJMG

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manteve nesta terça-feira (18) o afastamento do juiz Milton Lívio Lemos Salles de suas funções no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Ele foi flagrado bebendo vinho e fumando em audiência virtual de 10 de agosto.

A sessão foi suspensa depois que o consumo de bebida alcoólica foi percebido pelos participantes. Durante o período de afastamento, Salles fica proibido de frequentar qualquer ambiente e dependências do TJMG, de primeiro e de segundo grau.

A depender das investigações contra Salles, a reclamação disciplinar ratificada pelo CNJ pode ser convertida em processo administrativo disciplinar.

Manifestação do juiz

Em vídeo, Salles disse que estava sofrendo “difamação” e fez acusações de corrupção contra o TJMG, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes.

“Tenho 36 anos de magistratura e esse TJMG, o STJ, o STF e o Alexandre de Moraes são todos uns corruptos. Falo isso com conhecimento de causa. Estou cansado, muito cansado”, afirmou o juiz.

Ele disse ainda que tem vergonha de todos eles e que tem “coragem”. “Se alguém bater de frente comigo, em alguma TV, eu estou à disposição. Muito obrigado”, finalizou.