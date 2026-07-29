Aeronave de pequeno porte cai em Mogi-Mirim e deixa um morto

Segundo o Corpo de Bombeiros, ocorrência aconteceu em local aberto e não tem risco de propagação do fogo

Um acidete aeroviário nesta quarta-feira (29) em Mogi-Mirim, deixcou uma pessoa morta, informou o Corpo de Bombeiros de São Paulo.

“Acidente aeroviário, Rod. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 10 – Zona Rural – Mogi-Mirim, trata-se de aeronave de pequeno porte, 1 vítm, infelizmente, em óbito no local, os bombeiros fazem o combate às chamas, oco em andamento”,

Corpo de Bombeiros PMESP

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta quarta-feira (29) em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 16h, na Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, na zona rural do município. Conforme informações preliminares, o piloto morreu carbonizado. pic.twitter.com/YSHFbic2jZ — Danilo Amaral | Repórter (@_DaniloAmaral) July 29, 2026

Segundo informações preliminares, a queda ocorreu na Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 10 – Zona Rural. “A ocorrência encontra-se em local aberto, sem risco de propagação do fogo”, diz a nota, acrescentando que, até o momento, não foi possível identidicar a aeronave.

Atualizando oco das 16h32, Acidente aeroviário, Rod. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 10 – Zona Rural – Mogi-Mirim. A ocorrência encontra-se em local aberto, sem risco de propagação do fogo… — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 29, 2026

*Em atualização