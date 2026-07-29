Aeronave de pequeno porte cai em Mogi-Mirim e deixa um morto
Um acidete aeroviário nesta quarta-feira (29) em Mogi-Mirim, deixcou uma pessoa morta, informou o Corpo de Bombeiros de São Paulo.
“Acidente aeroviário, Rod. Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 10 – Zona Rural – Mogi-Mirim, trata-se de aeronave de pequeno porte, 1 vítm, infelizmente, em óbito no local, os bombeiros fazem o combate às chamas, oco em andamento”,
Corpo de Bombeiros PMESP
Segundo informações preliminares, a queda ocorreu na Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 10 – Zona Rural. “A ocorrência encontra-se em local aberto, sem risco de propagação do fogo”, diz a nota, acrescentando que, até o momento, não foi possível identidicar a aeronave.
*Em atualização