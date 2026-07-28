Fundação Cacique Cobra Coral suspende ajuda à Argentina após falas de Milei

Em publicação nas redes sociais, a instituição informou que prestava assistência ao país sul-americano desde a Guerra das Malvinas

Milei fez criticas a Lula e a Moraes durante Convenção Nacional do PL

A Fundação Cacique Cobra Coral comunicou na segunda-feira (27) a suspensão da assistência climática para a Argentina após as falas do presidente argentino, Javier Milei, sobre o Brasil. Segundo disse a instituição, a ajuda está paralisada até haver um “pedido formal de desculpas” do chefe de Estado.

“A Argentina estará por sua conta em risco em pleno início da atuação do fenômeno El Niño”, escreveu a fundação em publicação no Instagram.

A instituição disse que fez uma “operação mística” para ajudar o país sul-americano durante a crise energética de 1989. Também afirmou ter “atuado para influenciar o clima e atrair chuvas para bacias hidrográficas locais”.

Em outra postagem, a instituição disse, “aos novatos que ocupam a Casa Rosada”, que a sua relação com a Argentina data desde a Guerra das Malvinas. O conflito foi travado entre o país sul-americano e o Reino Unido, de abril a junho de 1982.

Entenda

No sábado (25), Milei participou do lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Durante discurso, de cerca de 30 minutos, o chefe de Estado argentino criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atacou políticas do governo brasileiro e chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “lixo careca”, por causa da decisão que impediu uma visita de Milei ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

Em resposta, o Itamaraty convocou o embaixador argentino em Brasília para transmitir a insatisfação do governo brasileiro com as declarações. Também chamou o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, para consultas sobre a situação das relações entre os dois países.

Também na segunda-feira, o jornal argentino La Nación informou que o governo Milei não pretende pedir desculpas ao Brasil nem fazer retratação.