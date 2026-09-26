Aeroportos de Congonhas e Guarulhos têm voos cancelados por nevoeiro em SP

Os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e de Cumbica, em Guarulhos, registram cancelamentos e atrasos de voos neste sábado, 26. O principal motivo foi o nevoeiro que atingiu parte da capital paulista pela manhã.



Além disso, um problema na pista do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais, também CAUSOU impacto nos voos para a região. A assessoria do Aeroporto informou à reportagem que “a pista de pousos e decolagens foi liberada às 15h08 após a conclusão da intervenção pontual realizada no local.”



Nevoeiro cancela voos e causa filas em Congonhas



Em comunicado enviado à reportagem por volta das 15h deste sábado, 26, a Aena, operadora do aeroporto, informou que o movimento de passageiros na área de check-in permanecia elevado, mas que Congonhas operava normalmente, com pousos e decolagens e toda a infraestrutura disponível.



A recomendação é de que “passageiros com viagens programadas verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas”.



Já a GRU Airport, responsável pelo aeroporto de Cumbica, informou que as operações foram prejudicadas pelo forte nevoeiro Segundo a concessionária, cinco voos com destino a Guarulhos foram desviados para outros aeroportos e um foi cancelado.



Procuradas pela reportagem, a Gol, a Latam e a Azul, empresas aéreas que tiveram voos cancelados ou atrasados neste sábado, 26, enviaram comunicados individuais, mas com pontos em comum. As três destacaram o nevoeiro como “fato alheio ao seu controle” e afirmam que os clientes afetados receberão a assistência necessária conforme a “Resolução nº 400 da Anac (Agência Nacional de Aviação)”.



Voos cancelados do Aeroporto de Congonhas hoje (sábado, 26/09)



07h20 – Belo Horizonte (Gol)



07h20 – São José do Rio Preto (Latam)



07h30 – Belo Horizonte (Latam)



07h40 – Rio de Janeiro (Latam)



08h05 – Porto Alegre (Gol)



08h05 – Florianópolis (Gol)



08h15 – Florianópolis (Latam)



08h20 – Curitiba (Latam)



08h25 – Rio de Janeiro (Gol)



08h30 – Belo Horizonte (Azul)



08h35 – Porto Seguro (Latam)



08h35 – Rio de Janeiro (Latam)



08h50 – Curitiba (Azul)



09h05 – Brasília (Latam)



09h15 – Navegantes (Latam)



09h30 – Salvador (Gol)



09h50 – Rio de Janeiro (Latam)



09h55 – Natal (Latam)



10h25 – Belo Horizonte (Azul)



10h35 – Belo Horizonte (Latam)



12h10 – Rio de Janeiro (Azul)



12h25 – Belo Horizonte (Azul)



14h00 – Rio de Janeiro (Gol)



Posicionamento da Aena (Aeroporto de Congonhas) sobre voos cancelados por nevoeiro em SP



“O Aeroporto de Congonhas encontra-se operando normalmente, aberto para pousos e decolagens.



Toda a infraestrutura do Aeroporto de Congonhas está disponível para pousos e decolagens, além de todos os serviços para atendimento aos passageiros.



Em função de alterações de malha decorrentes das condições meteorológicas em São Paulo no início da manhã e do fechamento do Aeroporto de Confins, o volume de passageiros na área de check-in permanece elevado.



A Aena orienta que os passageiros com viagens programadas verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas.”



Posicionamento do Aeroporto de Guarulhos sobre voos cancelados por nevoeiro em SP



“A GRU Airport informa que na manhã deste sábado, 26, as operações no Aeroporto Internacional de São Paulo foram impactadas por forte nevoeiro.



Segundo os procedimentos de segurança, 5 voos com destino a Guarulhos foram alternados para outros aeroportos e um voo foi cancelado.



A GRU Airport reforça seu compromisso em garantir a segurança e eficiência das operações.”



Posicionamento da Azul sobre voos cancelados por nevoeiro em SP



“A Azul informa que, devido às condições meteorológicas adversas em São Paulo, na manhã deste sábado (26), motivo alheio ao controle da Companhia, dois voos com destino a Congonhas precisaram ser alternados e outros cinco foram cancelados. Em Guarulhos, as operações da Companhia não foram impactadas.



Os Clientes impactados estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



A Azul lamenta eventuais transtornos e reforça que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.”



Posicionamento da Latam sobre voos cancelados por nevoeiro em SP



“A LATAM Airlines Brasil informa que, devido a condições meteorológicas adversas em São Paulo, na manhã deste sábado (26), fato totalmente alheio ao seu controle, alguns voos registraram atrasos, foram cancelados ou precisaram alternar para outras localidades.



A companhia está oferecendo aos passageiros as assistências previstas na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), incluindo, dependendo de cada caso, alimentação, hospedagem, reacomodação em outros voos ou transporte por via terrestre.



A LATAM reforça que segue rigorosamente os mais elevados padrões técnicos e operacionais e que tem a segurança dos passageiros e tripulantes como valor inegociável.”



Posicionamento da Gol sobre voos cancelados por nevoeiro em SP



“A GOL informa que, devido às condições meteorológicas adversas no aeroporto de Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU), fato totalmente alheio ao controle da Companhia, alguns voos foram cancelados ou alternados neste sábado (26/09). Os Clientes impactados estão recebendo as tratativas previstas pela resolução 400 da ANAC, conforme as necessidades.



Os passageiros serão reacomodados em outros voos, de acordo com a disponibilidade.



A Companhia reforça que todas as ações em relação aos voos impactados foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL”.



Posicionamento sobre pista no Aeroporto de Confins (MG)



“Informamos que a pista de pousos e decolagens foi liberada às 15h08 deste sábado (26/09), após a conclusão da intervenção pontual realizada no local.



O aeroporto mantém contato com as companhias aéreas e acompanha a retomada gradual das operações ao longo do dia. Os passageiros devem consultar diretamente suas companhias para obter informações atualizadas sobre seus voos.



Lamentamos os transtornos e reforçamos que a segurança das pessoas é nossa prioridade absoluta.”