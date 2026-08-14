Alerta falso de ‘ciclone severo’ assusta moradores de Niterói

Segundo a Defesa Civil municipal, o aviso correto seria de ressaca

Moradores da cidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, receberam nesta sexta-feira (14) alertas nos celulares para um suposto “ciclone severo”. A Defesa Civil do município esclareceu, porém, que não existe previsão desse fenômeno para a cidade e que o aviso correto é de ressaca.

“Um alerta automático exibido pelo Google também mencionou a ressaca, mas trouxe, de forma equivocada, a possibilidade de ciclone, que não está prevista para Niterói”, informou o órgão.

A Defesa Civil logo emitiu um alerta sobre a possibilidade de ressaca na capital e também em Niterói. “A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca, incluindo a cidade de Niterói”, informou.

O início está previsto para às 21h30min desta sexta, e o fim às 06h do domingo (16). A orientação é evitar banho de mar, esportes na praia e locais próximos ao mar.