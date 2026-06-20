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Brasil

Anatel diz que não há motivo para preocupação por causa das mensagens falsas da Defesa Civil

Órgão destacou que os alertas não foram emitidos pelas autoridades competentes responsáveis pelo sistema de alertas à população

Fernando Keller e Sarah Américo

Agência Brasil
ANATEL Divulgação/Agência Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) se posicionou neste sábado (20) sobre as mensagens falsas que assutaram os brasileiros na madrugada deste sábado. Segundo o órgão “não há, neste momento, qualquer motivo para preocupação por parte da população em decorrência das mensagens recebidas.”. A Anatel também esclareceu que os alertas não foram emitidos pelas autoridades competentes responsáveis pelo sistema de alertas à população.

“A Agência reforça a relevância do sistema de alertas por Cell Broadcast, apto a cumprir seu propósito de apoiar as ações de prevenção e resposta a desastres, contribuindo para a proteção da população e a preservação de vidas.”

Entenda o caso

Na madrugadade sábado milhões de brasileiros de estados diferente receberam alertas com a mensagem ‘‘misantropi4’. A Defesa Civil Nacional negou que tenha emitido o alerta. Segundo o órgão, a plataforma de envio dos alertas foi tirada do ar às 1h30, poucos minutos após a mensagem e o alerta sonoro.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a ferramenta foi desenvolvida pela Anatel e Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), e ambos os órgãos apuram o caso.

Enquanto investigações estão sendo realizadas, a ferramenta seguriá desativada.

O que é misantropia?

Segundo o dicionário Michaelis, a palavra significa “horror à humanidade ou aversão à natureza humana”, ou a qualidade de misantropo.

Por exemplo, o estado de misantropia se caracteriza por profunda tristeza, depressão, melancolia. Também pode representar a tendência de evitar a companhia de outras pessoas ou cultivar o isolamento.

PF acionada

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), informou que já acionou a Polícia Federal para investigar a autoria e a extensão do ataque cibernético que disparou uma notificação falsa para diversas regiões do país. A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado