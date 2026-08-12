Anvisa proíbe comercialização de 12 produtos de limpeza; veja a lista
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (12) a proibição da comercialização de 12 produtos de limpeza, segundo publicado no Diário Oficial da União.
A medida afeta todos os lotes de itens como alvejantes, tira-manchas e soluções de percarbonato de sódio.
Veja a lista dos produtos:
- OXYPUR – QUIMPACK
- PERCARBONATO DE SÓDIO – LOS CHEFS
- ALVEJANTE NATURAL MULTIUSO – NOVA FÓRMULA
- PERCARBONATO DE SÓDIO – VONG HOME
- BOA ALVEJANTE PERCARBONATO DE SÓDIO EM PÓ
- PERCARBONATO PLUS – ANS AGRÁRIA
- PERCARBONATO DE SÓDIO – NATIVA
- YTA CLEAN
- ALVEJANTE TIRA MANCHAS – AMIGOS DISTRIBUIDORA
- ERCARBONATO DE SÓDIO – OXGEN
- TIRA MANCHAS – FV GROUP
- PERCARBONATO TOP BRILHO
Segundo a Anvisa, os produtos foram fabricados e vendidos por empresas sem autorização de funcionamento ou registro sanitário. A agência ordenou a retirada imediata dos produtos de circulação em todo o país para garantir a segurança dos consumidores.