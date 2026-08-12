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Anvisa proíbe comercialização de 12 produtos de limpeza; veja a lista

A medida afeta todos os lotes de itens como alvejantes, tira-manchas e soluções de percarbonato de sódio

Jovem Pan

Produtos de lipeza
Segundo a Anvisa, os produtos foram fabricados e vendidos por empresas sem autorização Divulgação, redes sociais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (12) a proibição da comercialização de 12 produtos de limpeza, segundo publicado no Diário Oficial da União.

A medida afeta todos os lotes de itens como alvejantes, tira-manchas e soluções de percarbonato de sódio.

Veja a lista dos produtos:

  • OXYPUR – QUIMPACK
  • PERCARBONATO DE SÓDIO – LOS CHEFS
  • ALVEJANTE NATURAL MULTIUSO – NOVA FÓRMULA
  • PERCARBONATO DE SÓDIO – VONG HOME
  • BOA ALVEJANTE PERCARBONATO DE SÓDIO EM PÓ
  • PERCARBONATO PLUS – ANS AGRÁRIA
  • PERCARBONATO DE SÓDIO – NATIVA
  • YTA CLEAN
  • ALVEJANTE TIRA MANCHAS – AMIGOS DISTRIBUIDORA
  • ERCARBONATO DE SÓDIO – OXGEN
  • TIRA MANCHAS – FV GROUP
  • PERCARBONATO TOP BRILHO

Segundo a Anvisa, os produtos foram fabricados e vendidos por empresas sem autorização de funcionamento ou registro sanitário. A agência ordenou a retirada imediata dos produtos de circulação em todo o país para garantir a segurança dos consumidores.

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