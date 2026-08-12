Ator Marco Furlan é indiciado por estupro de menino autista de 5 anos em SP

MFurlan está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista

A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o ator Marco Furlan, de 48 anos, por estupro de vulnerável contra um menino autista de 5 anos. O caso ocorreu durante uma festa de aniversário em uma chácara de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, na madrugada do último dia 2.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe havia colocado o filho para dormir em um dos quartos enquanto participava da confraternização. Ela relatou à polícia que ouviu gritos e, ao entrar no cômodo, encontrou o menino e Furlan sem roupas. A criança reclamava de dores na região anal e foi encaminhada para atendimento médico.

Testemunhas ouvidas durante a investigação apresentaram relatos semelhantes. Uma delas afirmou ter ouvido a criança dizer “para, tá doendo” antes de ir até o quarto, onde disse ter encontrado o ator ao lado do menino. Outra testemunha relatou ter visto a mãe da criança em estado de choque após o episódio.

Furlan está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a investigação foi conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Pindamonhangaba e encaminhada ao Ministério Público de São Paulo. O processo corre sob segredo de Justiça.

Versões apresentadas

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, Furlan afirmou inicialmente que havia passado mal e entrado no quarto por engano, confundindo a criança com sua namorada.

Na delegacia, acompanhado por advogados, o ator apresentou outra versão. Ele disse ter consumido cerveja durante a festa e afirmou não se lembrar do que havia ocorrido, recordando apenas o momento em que foi colocado na viatura.

O atendimento médico realizado na criança não identificou lesões. A delegada responsável pelo caso, no entanto, considerou que os depoimentos reunidos durante a investigação apresentavam elementos suficientes para o indiciamento.

A Jovem Pan busca contato com a defesa de Furlan. O espaço segue aberto para manifestações.