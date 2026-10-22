Avião da Azul com destino a Curitiba retorna ao Rio de Janeiro após problemas técnicos

Aeroporto comunicou que a aeronave conseguiu fazer o pouso em segurança

Uma aeronave da companhia aérea Azul que saiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Curitiba precisou retornar após sofrer com “questões técnicas”. A Azul comunicou que a alteração foi necessária para garantir a segurança de suas operações.

O voo número 4208 tinha decolado às 5h desta quinta-feira (22) e voltou ao Galeão por volta das 6h.

O aeroporto comunicou que o avião conseguiu fazer o pouso em segurança. Em nota, a Azul disse que “o pouso e desembarque dos clientes aconteceram normalmente e em total segurança”. Os passageiros foram reacomodados em outro voo da companhia.

Confira nota na íntegra:

A Azul informa que, por questões técnicas, o voo AD4208 (Galeão-Curitiba) retornou ao aeroporto do Rio de Janeiro, declarando, preventivamente, protocolo de emergência. O pouso e o desembarque dos clientes aconteceram normalmente e em total segurança.

Os clientes impactados estão receberam a devida assistência, conforme determina a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e foram reacomodados em outro voo da companhia.

A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia.