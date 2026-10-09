Avião da PM cai próximo a aeroporto do Vale do Aço em MG; três policiais morreram

Um avião da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) caiu nas proximidades do aeroporto do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (9). Segundo informações da PMMG, os três policiais militares que estavam a bordo morreram.

Em coletiva de imprensa, a PMMG afirmou que a aeronave era do modelo Pegasus 17 e tinha como destino a cidade de Ipatinga. O voo seria de recheque, exame prático realizado por um piloto para renovar ou validar uma habilitação técnica que expirou ou está prestes a vencer.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira (FAB), deve fazer uma investigação para entender os motivos que ocasionaram o acidente.

As três vítimas eram pilotos de avião da corporação. Quem pilotava a aeronave era o Coronel Luis Silvestre, de 49 anos, que deixou a esposa e três filhos. As outras duas tripulantes eram a Tenente Gabriela Emília, que deixou duas crianças pequenas, e Tenente Alice Almeida, sem filhos, ambas entre 33 e 34 anos.

Segundo a corporação, Coronel Silvestre era um dos pilotos mais experientes da corporação, com mais de cinco mil horas de voo. Já as tenentes acumulavam mais de três mil horas de voo.

Segundo acidente aéreo em MG

Mais cedo, um piloto morreu carbonizado na queda uma aeronave na manhã desta sexta-feira, 9, no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte.

O avião de pequeno porte caiu em um local atrás da estação São Gabriel e do pátio de manutenção do metrô.

O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha e tinha como destino a cidade de Juatuba, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. Ele faria um pouso e retornaria para Belo Horizonte.

*Com informações do Estadão Conteúdo