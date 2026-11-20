As tempestades que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias causaram danos materiais e humanos em 25 municípios, segundo a Defesa Civil. No total, 28 cidades foram atingidas por vendavais, queda de granizo, enxurradas e chuvas intensas, segundo balanço divulgado na tarde desta sexta-feira (20). Três cidades não reportaram danos.

Os eventos climáticos deixaram três mortos e 60 feridos, 3.422 pessoas afetadas, 74 desalojadas, 293 casas com a estrutura danificada, 5.107 casas destelhadas, duas casas alagadas, sete estabelecimentos de ensino danificados, dois estabelecimentos de saúde com danos, dois prédios públicos e outros sete estabelecimentos danificados.

O cenário mais grave foi registrado em Tupanciretã, onde a formação de uma supercélula com microexplosão causou rajadas de vento de até 114 km/h. De acordo com a prefeitura, cerca de 8 mil das 8,6 mil casas da cidade foram destruídas, destelhadas ou derrubadas pelo temporal. O hospital municipal ficou destelhado, o que levou à transferência de pacientes para unidades de saúde de Santa Maria e Júlio de Castilhos. Ao menos 100 árvores caíram. A cidade foi a única a registrar vítimas: três mortos e 60 feridos.

O temporal atingiu também São Domingos do Sul, afetando 1.434 pessoas, segundo a Defesa Civil. Em Lagoa Vermelha, 820 pessoas foram afetadas pelo vendaval, que deixou ainda 200 casas destelhadas e 20 desalojados.

Outras 200 pessoas foram afetadas em Júlio de Castilhos, cidade próxima a Tupanciretã. Charrua, com 110 pessoas afetadas, e Vossoroca, com 100, também estavam na rota da tempestade. Em número menor, houve pessoas afetadas também em Caxias do Sul, Marau e Fortaleza dos Valos.

Cidades com mais danos

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado elencou os 10 municípios com mais danos pelos temporais no Rio Grande do Sul desde o início do acompanhamento, na segunda-feira (16). São eles:

Tupanciretã: 5.101 danos informados, sendo 5 mil casas destelhadas, 1 estabelecimento de saúde danificado e 100 quedas de vegetação. Lagoa Vermelha: 243 danos informados, sendo 200 casas danificadas, 4 casas destelhadas, 1 escola danificada, 30 quedas de vegetação, 4 postes ou trechos de fiação danificados e 4 vias locais obstruídas. Lindolfo Collor: 75 danos informados: 65 casas destelhadas e 10 quedas de vegetação. Charrua: 41 danos: 5 obras de infraestrutura pública danificadas, 1 queda de vegetação e 35 vias locais obstruídas. Caxias do Sul: 33 danos: 29 casas danificadas, 1 estabelecimento de saúde danificado, 1 escola danificada, 1 obra de infraestrutura pública danificada e 1 queda de vegetação. David Canabarro: 30 danos informados: 20 quedas de vegetação e 10 postes ou trechos de fiação danificados. Sertão: 24 danos: 11 casas danificadas, 10 quedas de vegetação e 3 postes ou trechos de fiação danificados. Bossoroca: 19 danos: 10 casas destelhadas, 3 escolas danificadas, 2 estabelecimentos públicos atingidos e 4 quedas de vegetação. Gentil: 16 danos: 12 casas danificadas e 4 outros estabelecimentos atingidos. Itacurubi: 16 danos: 8 casas danificadas, 5 quedas de vegetação e 3 vias locais obstruídas.

Governo envia equipe da Defesa Civil

O governo federal enviou nesta sexta-feira uma equipe da Defesa Civil Nacional para atender a população de Tupanciretã (RS), atingida por uma tempestade na madrugada. O grupo vai auxiliar as autoridades locais no atendimento às vítimas, no reconhecimento federal da situação de emergência e na liberação de recursos para socorro e assistência humanitária.

A ideia é que o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, chegue à cidade no sábado (21). Segundo a Secretaria de Comunicação, o governo federal mantém contato com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador eleito, Luciano Zucco.