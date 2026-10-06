Saiba quem são os 10 deputados estaduais mais velhos a serem eleitos no Brasil
Aos 91 anos, Luiza Erundina (PSOL) fará história na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ao assumir, em 2027, como a deputada estadual mais idosa já eleita para a Casa. A ex-prefeita da capital paulista recebeu 169.567 votos e ficou na 13ª colocação entre os candidatos mais votados para o Legislativo estadual.
Além de Erundina, outros parlamentares com mais de 70 anos foram eleitos ou reeleitos para assembleias legislativas em diferentes Estados.
Veja lista
- Luiza Erundina (PSOL), 91 anos – eleita em São Paulo com 169.567 votos
- Zé Teixeira (PL), 86 anos – reeleito no Mato Grosso do Sul com 54.080 votos
- Eduardo Suplicy (PT), 85 anos – reeleito em São Paulo com 654 627 votos
- Londres Machado (PP), 84 anos – reeleito no Mato Grosso do Sul com 33.581 votos
- Luiz Paulo (PSD), 80 anos – reeleito no Rio de Janeiro com 43 720 votos
- José Esmeraldo (União Brasil), 80 anos – reeleito no Espírito Santo com 20.394 votos
- André Puccinelli (MDB), 78 anos – eleito no Mato Grosso do Sul com 40.602 votos
- Paulo Mac Donald (PP), 77 anos – eleito no Paraná com 45.276 votos
- Zeca do PT (PT), 76 anos – reeleito no Mato Grosso do Sul com 42 714 votos
- Adjuto Afonso (União Brasil), 74 anos – reeleito no Amazonas com 37.983 votos
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