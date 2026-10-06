Saiba quem são os 10 deputados estaduais mais velhos a serem eleitos no Brasil

Aos 91 anos, Luiza Erundina se torna a deputada estadual mais idosa a ser eleita

Aos 91 anos, Luiza Erundina (PSOL) fará história na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ao assumir, em 2027, como a deputada estadual mais idosa já eleita para a Casa. A ex-prefeita da capital paulista recebeu 169.567 votos e ficou na 13ª colocação entre os candidatos mais votados para o Legislativo estadual.

Além de Erundina, outros parlamentares com mais de 70 anos foram eleitos ou reeleitos para assembleias legislativas em diferentes Estados.

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