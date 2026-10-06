JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h15
Brasil

Dono de loja no Brás pede desculpa após tumulto por promoção de TV a R$ 20

A polícia militar foi acionada para conter a multidão que travou o trânsito de veículos e o fluxo de pedestres na região

Jovem Pan

Confusão em inauguração de loja no Brás
Confusão em inauguração de loja no Brás Reprodução/Redes Sociais

O dono de uma loja no Brás, na região central de São Paulo, pediu desculpas na segunda-feira (5) depois de tumulto na inauguração do estabelecimento. Uma multidão travou o trânsito de veículos e o fluxo de pedestres na região em razão da promoção de eletrodomésticos por R$ 20.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) precisou ser acionada. A inauguração da loja também foi adiada pela falta de segurança no local.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o dono da loja, conhecido como Sheik do Brás, disse que havia pessoas na fila desde sábado (3). Ele contou que o espaço foi fechado pela polícia por volta das 13h de segunda-feira.

O dono da loja também relatou que está proibido de fazer outra promoção similar em razão da confusão que causou na região. Ele ainda disse que está em conversas com policiais para organizar uma nova abertura do estabelecimento.

Assuntos

continue lendo

luiza erundina Política Aos 91 anos, Luiza Erundina se torna a deputada estadual mais idosa a ser eleita A ex-prefeita da capital paulista recebeu 169.567 votos e ficou na 13ª colocação entre os candidatos mais votados para o Legislativo estadual
  1. Aena assume gestão do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro Estadão Conteúdo · há 3 horas
  2. Morte de Rick: polícia pede análise de celulares e câmera para esclarecer acidente Estadão Conteúdo · há 8 horas
  3. Tio de Boulos morre dias após ser atropelado no centro de SP Nícolas Robert · há 9 horas
  4. São Paulo tem previsão de tempestade nesta terça-feira; veja previsão Jovem Pan · há 11 horas