Dono de loja no Brás pede desculpa após tumulto por promoção de TV a R$ 20

A polícia militar foi acionada para conter a multidão que travou o trânsito de veículos e o fluxo de pedestres na região

O dono de uma loja no Brás, na região central de São Paulo, pediu desculpas na segunda-feira (5) depois de tumulto na inauguração do estabelecimento. Uma multidão travou o trânsito de veículos e o fluxo de pedestres na região em razão da promoção de eletrodomésticos por R$ 20.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) precisou ser acionada. A inauguração da loja também foi adiada pela falta de segurança no local.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o dono da loja, conhecido como Sheik do Brás, disse que havia pessoas na fila desde sábado (3). Ele contou que o espaço foi fechado pela polícia por volta das 13h de segunda-feira.

O dono da loja também relatou que está proibido de fazer outra promoção similar em razão da confusão que causou na região. Ele ainda disse que está em conversas com policiais para organizar uma nova abertura do estabelecimento.