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Brasil

Campanha de Caiado anuncia Marcos Carvalho como novo marqueteiro

O comunicado ocorreu na noite desta segunda-feira (17)

Estadão Conteúdo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), concede entrevista após reunião com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva
Caiado nega ter usado Palácio para fazer campanha de aliado e vai recorrer contra condenação WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

A assessoria de imprensa da campanha do candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, informou que o marqueteiro Paulo Vasconcelos foi substituído pelo publicitário Marcos Carvalho. O comunicado ocorreu na noite desta segunda-feira, 17.

“A campanha de Ronaldo Caiado informa que Paulo Vasconcelos se desligou do marketing na segunda-feira (17) A nova linha de comunicação será conduzida pelo publicitário Marcos Carvalho”, diz a nota da assessoria de Caiado. Questionada pelo Broadcast Político, a assessoria não informou o motivo da troca de marqueteiros.

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