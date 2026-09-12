Caso Master: ex-BRB tinha 16 pistolas, 5 fuzis e 1 revólver quando foi preso, diz PF

Em relatório, a corporação disse ter apreendido 26 conjuntos de armas e munições com Paulo Henrique Costa

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa tinha dezenas de armas, incluindo cinco fuzis, e “milhares de munições” quando foi preso, no dia 16 de abril de 2026, segundo documentos da Polícia Federal.

Os documentos fazem parte do processo do Caso Master, cujo sigilo foi levantado pelo ministro André Mendonça, relator do caso do Supremo Tribunal Federal (STF), após determinação do presidente da Corte, Edson Fachin. O Estadão tenta contato com a defesa de Paulo Henrique Costa.

A PF formalizou a apreensão de 26 conjuntos de armas e munições com Paulo Henrique, incluindo 16 pistolas, cinco fuzis e um revólver. Duas espingardas e malotes lacrados com munições diversas também foram apreendidos.

Os policiais encontraram “dezenas de armas de fogo e milhares de munições de calibres diversos identificadas no interior do imóvel”, um apartamento de alto luxo em Brasília, segundo os documentos.

Paulo Henrique possui registro como (Caçador, Atirador e Colecionador) e era proprietário das armas, de acordo com a PF.

Segundo a investigação, a fraude entre o Banco Master e o BRB somou aproximadamente R$ 17 bilhões. O BRB comprou créditos podres do Master e tentou comprar o banco de Daniel Vorcaro. Paulo Henrique é acusado de receber uma propina de R$ 146 milhões em imóveis. Os dois estão presos.