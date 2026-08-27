Caso Nardoni: STJ julga pedido para que Alexandre e Anna Jatobá voltem à cadeia
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a julgar nesta quinta-feira (27) um pedido para que Alexandre Nardoni e Anna Jatobá voltem ao regime fechado.
O pedido de mandado de segurança foi feito pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+. O casal foi condenado pelo assassinato de Isabella Nardoni em 2008, o que sempre negaram.
O julgamento será de maneira virtual de 27/08 até 02/09, com relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Ambos respondem em regime aberto.
Isabella Nardoni foi jogada do sexto andar do prédio onde morava o pai, na zona norte de São Paulo, em 2008, quando tinha apenas cinco anos.
A investigação apontou que Isabella foi agredida, esganada e asfixiada pela madrasta. Alexandre teria cortado a rede de proteção da janela e jogado a menina, que morreu após a queda.
continue lendo
- Waze suspende funcionalidade após fraudes durante campanha eleitoral; entenda Estadão Conteúdo · há 47 minutos
- Temperaturas voltam a subir em SP antes de nova frente fria; veja previsão Estadão Conteúdo · há 2 horas
- Traficante com possível ligação a André do Rap é preso em Santos Marcelo Bamonte · há 6 horas
- Justiça impede construção de prédios mais altos e até sem limites de altura em SP Estadão Conteúdo · há 6 horas