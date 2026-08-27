Caso Nardoni: STJ julga pedido para que Alexandre e Anna Jatobá voltem à cadeia

O casal foi condenado pelo assassinato de Isabella Nardoni em 2008, o que sempre negaram

O pedido de mandado de segurança foi feito pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a julgar nesta quinta-feira (27) um pedido para que Alexandre Nardoni e Anna Jatobá voltem ao regime fechado.

O pedido de mandado de segurança foi feito pela Associação do Orgulho LGBTQIAPN+. O casal foi condenado pelo assassinato de Isabella Nardoni em 2008, o que sempre negaram.

O julgamento será de maneira virtual de 27/08 até 02/09, com relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Ambos respondem em regime aberto.

Isabella Nardoni foi jogada do sexto andar do prédio onde morava o pai, na zona norte de São Paulo, em 2008, quando tinha apenas cinco anos.

A investigação apontou que Isabella foi agredida, esganada e asfixiada pela madrasta. Alexandre teria cortado a rede de proteção da janela e jogado a menina, que morreu após a queda.