Celular é encontrado na cela de Jairinho, condenado pela morte de Henry Borel

Aparelho foi localizado escondido entre livros durante revista; ex-vereador ficará em isolamento e responderá a processo disciplinar

Jairinho foi condenado a mais de 40 anos de prisão.

A Polícia Penal do Rio de Janeiro encontrou um celular na cela do ex-vereador Dr. Jairinho, nesta quarta-feira (2), no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó. A apreensão ocorreu após um trabalho de inteligência indicar que o detento estaria com um aparelho eletrônico, que foi encontrado após ser escondido na cela.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seap), o celular foi localizado escondido entre livros que Jairinho mantinha no local.

Condenado a 43 anos de prisão pela morte do menino Henry Borel, Jairinho será submetido a um procedimento disciplinar e ficará em isolamento. A Corregedoria da Seap também investigará como o aparelho entrou na unidade prisional e se houve participação de servidores. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.

A Jovem Pan está tentando contato com a defesa de Jairinho. O espaço segue aberto para manifestações e atualizações.