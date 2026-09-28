Homem é preso após confessar ter matado namorado em apartamento em São Paulo

Os policiais encontraram o apartamento com sinas de briga e manchas de sangue

Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (28) após confessar ter matado o namorado em um apartamento na Rua Augusta, no centro de São Paulo. Segundo a polícia, após se entregar, Felipe Donato da Silva, de 27 anos, disse que agiu em legítima defesa.

Erivan Araújo Gonçalves, de 32 anos, foi encontrado morto na noite de sábado (26). Felipe teria acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quando já estava fora do apartamento, e os socorristas e policiais encontraram o imóvel com sinais de briga e manchas de sangue.

A polícia ainda investiga o ocorrido e como teria acontecido a morte de Erivan.

Silva foi preso em flagrante por homicídio. O porteiro do prédio disse à polícia que a vítima havia autorizado previamente a entrada do namorado no imóvel. A polícia pediu a conversão da prisão do suspeito em preventiva e aguarda decisão da Justiça.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um funcionário do prédio contou que, por volta das 2h30, viu um homem de roupas pretas e capacete escuro deixar o edifício. Investigadores apuram se seria Silva.