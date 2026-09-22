São Paulo amanhece com chuva e tem previsão de temporais nesta terça-feira, 22

Radar meteorológico indica chuva de até moderada intensidade em diferentes pontos da Grande São Paulo

São Paulo amanheceu com chuva nesta terça-feira, 22, sob influência do avanço de uma frente fria em direção ao Sudeste. A chuva atinge de forma generalizada a Grande São Paulo, e a previsão indica continuidade da instabilidade ao longo do dia, com possibilidade de pancadas fortes, raios, rajadas de vento e queda de granizo. Na capital, os termômetros marcam 16°C em média nesta manhã, e a máxima chega a 24°C.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o radar meteorológico indica chuva de até moderada intensidade em diferentes pontos da Grande São Paulo. A frente fria avança pelo Sudeste após provocar chuva forte e ventania nos Estados do Sul e recebe o reforço de um canal de umidade vindo da região Centro-Norte do País.

A combinação dos sistemas aumenta o potencial para chuva forte, granizo e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h em alguns momentos. Também há risco de alagamentos, transbordamento de rios e córregos e queda de árvores.

Na capital, a chuva começou durante a madrugada e persiste nesta manhã. Segundo a Climatempo, há possibilidade de períodos de chuva moderada a forte e rajadas de vento de até 50 km/h. A temperatura permanece amena e entra em queda ao longo do dia, com mínima de 16°C prevista para a noite.

A instabilidade atinge praticamente todo o Estado de São Paulo, com pancadas de moderada a forte intensidade, raios, rajadas de vento e risco de temporais. A condição é mais preocupante no centro-sul paulista, na faixa leste, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba, sul e litoral.

No oeste paulista, o destaque é o potencial para chuva volumosa. Também há previsão de chuva forte no norte e no nordeste do Estado.

Primavera começa nesta terça

A primavera começa nesta terça-feira, às 21h05, no horário de Brasília. Para São Paulo, a previsão indica uma estação marcada pela alternância entre períodos de calor intenso e temporais, com risco elevado de eventos de tempo severo.

Segundo a Climatempo, o El Niño deve influenciar as condições climáticas da primavera e atingir intensidade muito forte. A previsão é de que o fenômeno se fortaleça até o fim da estação. A empresa afirma que o episódio poderá estar entre os mais intensos já registrados desde 1950, embora essa avaliação seja uma projeção climática.

Em São Paulo, o El Niño deve contribuir para uma primavera com chuva acima da média e maior frequência de temporais, especialmente durante a passagem de frentes frias. O Estado está entre as áreas do País que devem registrar precipitações acima do normal na estação.

A última primavera sob influência do El Niño ocorreu em 2023, quando São Paulo registrou temperaturas de até 37,7°C. Naquele ano, o fenômeno também esteve associado a períodos de calor intenso em diferentes regiões do País.