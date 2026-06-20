Como funciona o alerta da Defesa Civil que assustou brasileiros na madrugada?

Um alerta extremo falso foi enviado pela plataforma de alarta com a palavra 'misantropia'

A Defesa Civil informou que a plataforma de envio foi tirada do ar às 1h30 da madrugada

Moradores de diversos estados brasileiros receberam, na madrugada deste sábado (20), um alerta extremo falso enviado pela plataforma Defesa Civil Alerta com a palavra misantropia, que quer dizer “horror à humanidade ou aversão à natureza humana”.

A Defesa Civil informou que a plataforma de envio foi tirada do ar às 1h30 da madrugada, “após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”.

Entenda aqui como funciona o alerta da Defesa Civil.

Por que o Alerta Extremo toca mesmo com o celular no silencioso?

O Defesa Civil Alerta usa a tecnologia Cell Broadcast, de transmissão via telefonia celular, para enviar notificações de desastres.

O alerta se sobrepõe ao uso normal do aparelho, para que o usuário seja advertido de situações de risco alto e que exijam medidas imediatas para autoproteção. A tela do celular é congelada e só será liberada quando o usuário fechar a notificação.

Qual a diferença entre Alerta Severo e Alerta Extremo?

Enquanto o Alerta Extremo busca notificar a população para que adote medidas imediatas para se proteger de alguma situação de alto risco, o Alerta Severo é acionado para casos de urgência esperada, para que seja possível se prevenir com um tempo maior.

No caso do Alerta Extremo, a mensagem aciona um sinal sonoro no celular, semelhante a uma sirene. Já no do Alerta Severo, o sinal sonoro será um bipe similar ao do SMS e não irá soar no modo silencioso.

Dá para desligar o alerta?

Alguns aparelhos possuem funcionalidades que permitem configurar alertas de emergência, mas a Defesa Civil recomenda que esses alertas permaneçam ativados. Não é preciso fazer cadastro para receber as notificações.

Por que algumas pessoas receberam e outras não?

A suspeita é que os alertas tenham sido enviados via transmissão direcionada por antenas dentro de uma área definida. Para receber os alertas, o aparelho precisa ser compatível com a tecnologia e também estar conectado a uma rede móvel – ou seja, quem estiver com o celular apenas no Wi-Fi e fora da área de alcance pode não receber.

Os aparelhos mais novos, lançados a partir de 2020, já são compatíveis com o Defesa Civil Alerta, de acordo com o órgão. São aparelhos definidos como CAT 4 ou superior pelo padrão 3GPP, que suportem tecnologias 4G ou 5G com os sistemas operacionais Android e iOS.

Precisa de internet para receber o alerta extremo?

O alerta é enviado por transmissão via telefonia celular, então não depende de internet. Os aparelhos precisam estar sob cobertura de antenas 4G ou 5G, com sinal de telefonia. A mensagem é enviada a todas as pessoas localizadas na área de risco definida pela Defesa Civil.

O que fazer ao receber um alerta da Defesa Civil?

É preciso, primeiro, manter a calma e seguir as orientações que constarem no próprio alerta.

Como saber se um alerta da Defesa Civil é verdadeiro?

Pelo teor da mensagem. O conteúdo das mensagens e o momento de envio são definidos pelas Defesas Civis estaduais e municipais, mas costumam usar orientações para prevenção a risco.