Confira a previsão do tempo em São Paulo para o final de semana pós-feriado

Depois do feriado de 9 de julho, os paulistanos voltam à rotina nesta sexta-feira (10). Apesar das baixas temperaturas registradas no início do dia, o predomínio de sol deve favorecer a elevação dos termômetros ao longo da tarde, com máxima prevista de 26°C e sem previsão de chuva, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

A estabilidade do tempo deve continuar no sábado (11). O sol continua predominando e favorece a elevação das temperaturas, que devem variar entre 13°C e 27°C.

A mudança no tempo deve ocorrer no domingo (12), quando a frente fria avança pelo litoral paulista. Segundo o CGE, a capital pode registrar chuva de fraca a moderada intensidade ao longo do dia, além de rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h. Com isso, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 22°C, enquanto a mínima permanece em torno de 13°C.

A Defesa Civil municipal mantém a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas desde a última sexta-feira (3). O frio persistente ocorre em um mês marcado também pela falta de chuva. Até o momento, julho acumula apenas 0,2 milímetro de chuvas na capital, o equivalente a cerca de 0,5% dos 40,7 milímetros esperados para todo o mês.