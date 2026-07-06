Criança de 5 anos morre e outros dois ficam feridos em ataque a tiros no RJ

Ataque aconteceu em Paraty; menina de 4 anos está em estado grave

Um menino de 5 anos morreu; uma menina de 4 anos e um adolescente de 15 anos ficaram feridos após um ataque a tiros em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na noite de domingo (5).

A Polícia Militar informou que foi chamada no Hospital Municipal Hugo Miranda, por volta das 20h30, após três menores de idade chegarem ao local com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

O adolescente disse que os três estavam em uma praça na Rua Primavera, no bairro Pantanal, quando criminosos desembarcaram de um veículo e atiraram.

José Heitor Dias Cerqueira, de 5 anos, foi atingido e chegou a ser encaminhado ao hospital, mas acabou morrendo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A menina segue internada em estado grave, e o adolescente, em situação estável. A identidade dos dois não foi divulgada.

Não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada ao local dos disparos e que outras investigações trabalham para apurar os fatos.

O caso está sendo investigado pela 167ª Delegacia de Polícia, de Paraty.