Criminosos pedem lanche e matam entregador a tiros no interior de São Paulo

Após o crime, a motocicleta da vítima ainda foi roubada pelos suspeitos

Um entregador de lanches, de 19 anos, foi morto por dois homens em um assalto na noite de domingo (14), em Tarabai, cidade no interior de São Paulo. Um dos suspeitos do crime, homem de 29 anos, foi preso em Sandovalina (SP), na casa dele. Na manhã desta segunda-feira (15) o outro também foi detido.

A entrega do lanche e refrigerante aconteceu em uma área rural afastada e já havia sido paga por Pix em nome de um dos criminosos. Ao chegar, José foi morto a tiros, os suspeitos roubaram sua motocicleta e fugiram do local. A vítima foi identificada como José Francisco Neto Bezerra.

Segundo informações colhidas durante o atendimento da Polícia Militar (PM), diante da demora em retornar, colegas de trabalho iniciaram buscas e encontraram a vítima na estrada Vicinal Heitor Pinaff, em Tarabai.

Um celular foi apreendido com um dos homens presos e será analisado para esclarecer se outras pessoas também tiveram participação no crime. A motocicleta roubada foi encontrada em meio a uma área de vegetação, nos fundos de um depósito que pertence ao pai de um dos criminosos.

Segundo a PM, a corporação foi acionada na noite de domingo para checar denúncia de uma pessoa caída às margens da estrada Vicinal Heitor Pinaff. “Ao chegarem, os policiais encontraram um homem com ferimento na região do pescoço. A vítima foi socorrida por equipes de resgate ao Pronto-Socorro (PS) de Pirapozinho, onde a morte foi constatada“, informou a PM.

A área foi preservada para os trabalhos da perícia técnico-científica e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.