Defesa Civil de São Paulo alerta para chuva forte, granizo e ventos no feriado
A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta nesta sexta-feira (09) para chuva forte, granizo e ventos no feriado de 12 de outubro, da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.
Segundo o órgão, o tempo vai ser parecido com o desta sexta, calor pela manhã e chuva forte no período da tarde. Entretanto, alertam que as chuvas vão acontecer em partes isoladas, mas podem ocorre alagamentos temporários, uma vez que as chuva não será volumosa, mas forte.
“Para sábado 10 e domingo 11, o cenário vai ser calor pela manhã e condição para tempestade isolada a tarde em razão de um ciclone extratropical do Sul do País”, diz a Defesa Civil.
A Defesa Civil também informou que o ciclone que esta causando essa mudança no tempo não vai chegar à São Paulo, entretanto, afeta as condições climáticas do estado.
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