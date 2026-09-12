Empregados da Caixa rejeitam acordo e mantêm greve por tempo indeterminado
Os empregados da Caixa Econômica Federal rejeitaram na noite de sexta-feira (11) a proposta final apresentada pelo banco para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Com a decisão, a greve iniciada na quinta (10) continua por tempo indeterminado.
Na assembleia realizada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 68% dos trabalhadores votaram contra a proposta. A votação terminou às 23h.
A proposta foi apresentada pela Caixa no primeiro dia da paralisação, após a retomada das negociações com os representantes dos funcionários. Entre os pontos oferecidos estavam o pagamento do salário reajustado, da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), do Super Caixa e de um prêmio de R$ 3 mil por empregado, previsto para a próxima sexta-feira (18).
Um dos principais pontos de divergência nas negociações foi o Saúde Caixa. A proposta previa elevar de 6,5% para 8% o limite de custeio do plano pela instituição, além de mudanças nas regras de contribuição dos empregados.
“Sabemos que tem muita insatisfação, principalmente sobre o Saúde Caixa, um dos pontos mais discutidos durante toda a campanha. Tentamos de todas as formas separar o Saúde Caixa do ACT, mas a Caixa se negou, o que acaba por deixar nosso acordo em risco”Presidenta do Sindicato e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, Neiva Ribeiro
Risco de dissídio
Antes da votação, o Sindicato promoveu uma plenária virtual para explicar os termos da proposta e os possíveis efeitos de uma rejeição. Segundo a entidade, participaram 1.167 empregados.
A Caixa havia informado que, caso a proposta não fosse aprovada dentro do prazo, retiraria os termos apresentados e poderia recorrer ao dissídio coletivo, levando a negociação para a Justiça do Trabalho.
O dissídio coletivo é uma ação judicial usada para solucionar conflitos entre categorias de trabalhadores e empregadores quando as negociações não chegam a um acordo. Nesses casos, o conflito é levado à Justiça do Trabalho, que pode estabelecer condições de trabalho para toda a categoria envolvida.
O instrumento pode tratar, por exemplo, de reajustes salariais, benefícios e outras regras trabalhistas, e a decisão judicial pode criar ou interpretar normas que serão aplicadas aos trabalhadores representados.
O sindicato afirma que uma eventual decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) poderia colocar em risco direitos previstos atualmente no ACT e na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
Na base do sindicato paulista, a greve começou com forte adesão. No primeiro dia, 245 das 283 agências da Caixa permaneceram fechadas, além de quatro centros administrativos do banco na capital.
O sindicato informou que novos encaminhamentos serão divulgados à categoria.
Assuntos
continue lendo
- Fortes chuvas deixam 23 desabrigados e causam mais de 25 ocorrências em SP Estadão Conteúdo · há 2 horas
- Desabamento de prédio em construção mata duas mulheres na zona leste de SP Nícolas Robert* · há 2 horas
- Ao menos 100 casas são afetadas por temporal do interior de SP e população é resgatada de bote Estadão Conteúdo · há 15 horas
- Greve dos Correios começa nesta sexta-feira em todo o país por tempo indeterminado Nícolas Robert · há 22 horas