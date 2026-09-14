JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Brasil

Entenda as novas regras da Anac para passageiros indisciplinados

Punições, que começaram a valer nesta segunda-feira (14), podem incluir retirada do voo, multa de R$ 17,5 mil e suspensão de embarque

Jovem Pan*

Setor aéreo brasileiro estabelece um novo marco histórico em outubro de 2025, de acordo com dados divulgados pela Anac
Aeroporto Divulgação / Anac

Começam a valer nesta segunda-feira (14) as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para punir passageiros que comprometam a segurança ou a ordem em aeroportos e aeronaves.

Previstas na Resolução nº 800/2026, as medidas podem resultar em suspensão do direito de embarque em voos domésticos por até 12 meses, conforme a gravidade da ocorrência.

Companhias aéreas e aeroportos poderão:

  • Advertir o passageiro;
  • Acionar a polícia;
  • Realizar contenção;
  • Retirar a pessoa da aeronave.

Em casos graves ou gravíssimos, o transporte poderá ser interrompido.

Para infrações graves ou gravíssimas, a multa-base é de R$ 17,5 mil, podendo ser ajustada após processo administrativo.

A companhia responsável pela ocorrência poderá aplicar a penalidade, mas deverá comunicar o passageiro e garantir seu direito de defesa. As empresas também poderão compartilhar informações para identificar passageiros suspensos.

*Com informações da Agência Brasil

Assuntos

continue lendo

São Paulo tem alerta para tempestades nesta segunda Brasil São Paulo tem alerta para tempestades nesta segunda; veja regiões afetadas Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva forte, ventos de até 100 km/h e granizo
  1. Chuvas deixam ao menos 8 mortos e 1 desaparecido na Grande São Paulo Agência Brasil · há 18 horas
  2. Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula para R$ 95 milhões Agência Brasil · há 19 horas
  3. Mendonça autorizou bloqueio de R$ 2 bilhões em bens ligados a Vorcaro Estadão Conteúdo · há 22 horas
  4. Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 85 milhões neste domingo Agência Brasil · há 1 dia