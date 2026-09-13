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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 85 milhões neste domingo

Seis dezenas serão sorteadas a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

Agência Brasil

Volantes da Mega-Sena
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 85 milhões neste domingo Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste domingo (13) prêmio estimado em R$ 85 milhões. As seis dezenas do concurso 3.057 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas foram feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (12) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custava R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 14 – 21 – 25 – 40 – 51 – 56 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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