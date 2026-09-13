Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 85 milhões neste domingo
A Mega-Sena sorteia neste domingo (13) prêmio estimado em R$ 85 milhões. As seis dezenas do concurso 3.057 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas foram feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (12) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custava R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 14 – 21 – 25 – 40 – 51 – 56 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.
Assuntos
continue lendo
- Chuva causa mortes, alagamentos e desabamentos em São Paulo; veja balanço Estadão Conteúdo · há 5 horas
- Setembro é o 4º mais chuvoso na cidade de São Paulo desde 1943 Agência Brasil · há 14 horas
- Caso Master: ex-BRB tinha 16 pistolas, 5 fuzis e 1 revólver quando foi preso, diz PF Estadão Conteúdo · há 16 horas
- Ricardo Nunes aciona Controladoria para apurar alvará de prédio que desabou em SP Jovem Pan · há 19 horas