Veja momento em que prédio desaba na zona leste de São Paulo
Câmeras de segurança flagraram o momento em que um prédio desaba no bairro da Penha, zona leste de São Paulo, na madrugada deste sábado (12). Duas mulheres morreram, sendo que uma delas estava grávida.
Segundo a Defesa Civil do Estado, por volta das 2 horas da madrugada, o edifício em construção desabou sobre uma residência na Rua Tequici. Foram notificadas dez vítimas, sendo que duas mulheres foram retiradas dos escombros já sem vida.
O governo do estado informou que uma criança foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro do Tatuapé. Uma outra vítima foi atendida pelo Samu.
Apesar das chuvas que atingem a capital paulista, conforme o órgão estadual, a relação com as chuvas ainda não foi confirmada.
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