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Veja momento em que prédio desaba na zona leste de São Paulo

Edifício em construção desabou sobre uma residência na Rua Tequici

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Desabamento de prédio em construção mata duas mulheres na zona leste de SP
Desabamento de prédio em construção mata duas mulheres na zona leste de SP Reprodução / Jovem Pan News

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um prédio desaba no bairro da Penha, zona leste de São Paulo, na madrugada deste sábado (12). Duas mulheres morreram, sendo que uma delas estava grávida.

Segundo a Defesa Civil do Estado, por volta das 2 horas da madrugada, o edifício em construção desabou sobre uma residência na Rua Tequici. Foram notificadas dez vítimas, sendo que duas mulheres foram retiradas dos escombros já sem vida.

O governo do estado informou que uma criança foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro do Tatuapé. Uma outra vítima foi atendida pelo Samu.

Apesar das chuvas que atingem a capital paulista, conforme o órgão estadual, a relação com as chuvas ainda não foi confirmada.

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