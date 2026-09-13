Chuva causa mortes, alagamentos e desabamentos em São Paulo; veja balanço

Temporal provocou estragos na capital e no interior, afetou o transporte e deixou moradores desalojados

As fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo na madrugada e manhã de sábado (12) provocaram mortes, desabamentos, alagamentos, interrupções no transporte e outros transtornos na capital e no interior. Em São Paulo, duas pessoas morreram após o desabamento de um prédio em construção na zona leste.

O edifício, de 12 andares, desabou por volta das 2h sobre uma residência na Rua Tequici, no bairro da Penha. Segundo a Defesa Civil do Estado, havia registro de chuva forte pouco antes do acidente.

Um vídeo divulgado pela Defesa Civil mostra o resgate de uma menina pelos bombeiros. Um adulto também foi retirado dos escombros.

Ainda na capital, uma residência desabou em Sapopemba, na zona leste, deixando 24 pessoas desalojadas. No Jabaquara, na zona sul, duas moradias desabaram às margens de um córrego e outras oito foram interditadas por risco de desmoronamento. Ao todo, 14 moradores ficaram desalojados e foram para casas de parentes.

Alagamentos e transtornos na capital

A chuva também provocou alagamentos em diferentes pontos de São Paulo. Durante a madrugada, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou as zonas sul, oeste, leste, norte e sudeste, além das marginais Pinheiros e Tietê, em estado de atenção para alagamentos.

Na região do Ipiranga, houve alerta para a possibilidade de transbordamento de rios e córregos.

A Marginal do Tietê chegou a ter todas as pistas bloqueadas pela manhã, na altura das Pontes das Bandeiras, Casa Verde e Freguesia do Ó, no sentido Castello Branco. No sentido Ayrton Senna, a pista local também foi interditada.

À tarde, um novo bloqueio de todas as pistas ocorreu na altura da Ponte das Bandeiras. A liberação total foi concluída a partir das 17h45.

Na Marginal Pinheiros, duas faixas da pista local, no sentido Castello Branco, foram bloqueadas pela manhã, próximo à Rua Flórida.

A Prefeitura informou que realizou bombeamentos pontuais para reduzir os impactos dos alagamentos. Por volta do meio-dia, havia 14 pontos de alagamento ativos na cidade, sendo oito considerados intransitáveis.

O nível do Rio Tietê também subiu por causa do volume de chuva, mas, segundo a Prefeitura, não houve transbordamento.

Chuva afeta transporte

Uma descarga atmosférica registrada por volta das 4h provocou um incêndio em uma subestação de energia. O problema afetou a circulação das Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O Expresso Aeroporto também teve a operação suspensa temporariamente durante a manhã.

Os efeitos da chuva também foram registrados em diversas cidades do interior e do litoral paulista.

Em Piraju, no Vale do Paranapanema, a Defesa Civil registrou ventos de 92,6 km/h durante a madrugada. O órgão também enviou 15 alertas pelo sistema Cell Broadcast.

Em Embu-Guaçu, houve pontos de alagamento e residências foram invadidas pela água.

Em Jandira, três pessoas foram arrastadas por uma enxurrada na Avenida Antônio Bardella, na Vila Márcia. Até a tarde, apenas uma havia sido localizada. As outras duas continuavam desaparecidas.

Em Pariquera-Açu, uma rajada de vento derrubou tendas no Centro de Eventos Imigrantes. Não houve registro de vítimas.

A chuva também provocou problemas em rodovias. Na SP-066, em Mogi das Cruzes, uma queda de barreira interditou o km 63, e o tráfego passou a operar no sistema pare e siga.

Na SP-165, em Eldorado, outra queda de barreira foi registrada no km 104, também com operação especial do trânsito. Já a Serra Antiga da Tamoios foi interditada às 2h devido ao alto volume de água na pista, que ultrapassou os limites de segurança.

Também foram registrados impactos em Piedade, Avaré, Campinas, Sumaré, Presidente Prudente, Salto de Pirapora, Caraguatatuba, Valinhos, Itapecerica da Serra, Águas da Prata, Cesário Lange, Itapetininga, Guariba, Ribeira, Campos do Jordão, Monte Mor, Ribeirão Pires, Pariquera-Açu, São Bento do Sapucaí, Nazaré Paulista, Apiaí e Juquitiba.

Tarcísio acompanha ações

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou agendas de campanha no sábado para acompanhar os trabalhos no gabinete de crise e os impactos da chuva no Estado.

As cidades paulistas próximas à divisa com o Paraná já haviam sido alertadas sobre a possibilidade de ventos fortes. Na sexta-feira (11), aulas chegaram a ser canceladas em regiões como Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro.

Segundo a Defesa Civil, a situação é provocada pela passagem de uma frente fria pelo litoral e pela atuação de áreas de instabilidade associadas a um ciclone extratropical.