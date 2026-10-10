Ex-militar russo condenado à prisão perpétua é preso em Salvador

Ele era considerado foragido da Justiça brasileira e tinha um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal

Um ex-integrante das Forças Armadas da Rússia, condenado por tráfico de drogas e falsificação de documentos, foi preso em Salvador neste sábado, 10. Segundo a Polícia Federal (PF), ele era considerado foragido da Justiça brasileira e tinha um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O homem também foi condenado à prisão perpétua na Rússia.

A prisão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA), em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar da Bahia e o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal no Estado.

De acordo com a PF, a operação começou após a Interpol acionar a FICCO/BA. A partir disso, os agentes fizeram levantamentos para localizar o homem e identificaram que ele estava escondido em uma área entre os bairros de Cajazeiras e Águas Claras, em Salvador, descrita pela polícia como uma região sob forte influência de uma facção criminosa.

A captura faz parte da Operação Artemis, iniciativa voltada à localização e à prisão de foragidos da Justiça. Após ser detido, o russo foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, onde foram realizados os procedimentos para o cumprimento da ordem judicial e extradição.