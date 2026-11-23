O alerta para novas chuvas é emitido após um domingo marcado por transtornos.

A cidade de São Paulo deve enfrentar novas pancadas de chuva de intensidade moderada a forte nesta segunda-feira (23), um dia após o temporal que provocou alagamentos, quedas de árvores e danos a imóveis na capital e na Região Metropolitana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, o tempo permanece abafado e instável, com possibilidade de raios e rajadas de vento a partir do meio da tarde.

A previsão indica sol entre nuvens ao longo do dia, com temperaturas variando entre 22°C e 29°C. O calor e a umidade favorecem a formação de áreas de instabilidade, que podem provocar chuvas intensas em diferentes pontos da cidade. Na terça-feira (24), o cenário deve se repetir, com máxima prevista de 31°C e possibilidade de temporais no fim da tarde.

O alerta para novas chuvas é emitido após um domingo marcado por transtornos. Todas as regiões da capital ficaram em estado de atenção para alagamentos entre 17h50 e 21h, enquanto a Defesa Civil enviou um aviso severo aos celulares da população sobre o risco de raios, ventos fortes e granizo.

Ventos e alagamentos

Durante o temporal de domingo (22), as rajadas de vento chegaram a 54,3 km/h na Vila Leopoldina, na Zona Oeste, e a 50,9 km/h na região da Barragem Guarapiranga, na Zona Sul. No Aeroporto de Congonhas, os ventos atingiram 44,4 km/h, segundo os registros divulgados pelo CGE.

O Corpo de Bombeiros contabilizou 15 chamados para quedas de árvores, dois para desabamentos e um para enchente ou alagamento na capital e na Grande São Paulo. Entre a meia-noite e as 6h20 desta segunda-feira, foram registrados outros quatro chamados relacionados à queda de árvores.

Entre as ocorrências mais graves, uma pessoa desapareceu após ser arrastada pela correnteza do Rio Tamanduateí, na altura da Vila Monumento, Zona Sul. Os bombeiros mobilizaram equipes de busca, mas não localizaram a vítima durante os trabalhos realizados no domingo.

Na Penha, Zona Leste, o desabamento de um muro de contenção e de uma escadaria comprometeu duas residências, que foram interditadas preventivamente. Quatorze pessoas ficaram desalojadas. Já no Jabaquara, três pessoas, entre elas uma criança, foram arrastadas por uma enxurrada e socorridas.

O temporal também provocou infiltrações na UTI pediátrica do Hospital Estadual de Diadema, onde pacientes precisaram ser transferidos para outros leitos. Em São Bernardo do Campo, parte do forro da praça de alimentação de um shopping cedeu durante a chuva, sem registro de feridos.

Reflexos no transporte

Na manhã desta segunda-feira, passageiros da Linha 9-Esmeralda enfrentaram dificuldades após uma falha de energia na subestação de Morumbi. Segundo a ViaMobilidade, os intervalos médios entre os trens passaram de cinco para sete minutos, e cerca de 40 ônibus foram acionados para atender passageiros entre as estações Pinheiros e Santo Amaro.

A concessionária informou posteriormente que o problema havia sido solucionado e que a circulação estava sendo normalizada. Não foi confirmada relação entre a falha elétrica e o temporal de domingo.