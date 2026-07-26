Ex-presidente do STF, Octavio Gallotti morre aos 95 anos

Último ministro indicado pela Ditadura Militar, o magistrado presidiu a Corte de 1993 a 1995

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Octavio Gallotti morreu neste domingo (26) aos 95 anos. Casado com Iára Chateaubriand Pereira Diniz Gallotti, teve dois filhos: Luiz Gallotti Neto e a ministra Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Luiz Octavio Pires e Alburquerque Gallotti nasceu em 27 de outubro de 1930, no Rio de Janeiro. Era filho de Maria Antonieta Pires e Albuquerque Gallotti e do ex-presidente do STF Luiz Gallotti. Seu avô materno, Antônio Pires e Albuquerque, também integrou a Corte.

Em 1953, concluiu o curso de direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Durante a graduação, estagiou no então Ministério Público do Distrito Federal, na antiga capital.

Formado, iniciou a carreira como assistente do Procurador-Geral da República. Em 1956, tornou-se procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Dez anos depois, em 1966, assumiu o cargo de procurador-geral.

Em 19 de junho de 1973, foi empossado ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Oito dias depois, foi eleito vice-presidente e, em dezembro do mesmo ano, presidente.

Gallotti foi nomeado pelo ex-presidente João Figueiredo para o STF em 1984. Ele foi o último ministro indicado pela Ditadura Militar. Tornou-se integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 1989. Comandou a Corte Eleitoral de 1994 a 1996.

De 1993 a 1995, Gallotti presidiu o STF. No período, exerceu brevemente a Presidência da República, de 13 a 15 de junho e de 4 a 6 de agosto de 1994. Em 2000, aposentou-se.