União reconhecerá emergência em seis cidades atingidas por temporal no interior de SP

O temporal atingiu a região de Ribeirão Preto com chuva intensa, granizo, raios e rajadas de vento de até 122 km/h

O governo federal vai reconhecer imediatamente a situação de emergência de seis municípios do interior de São Paulo atingidos pelo forte temporal da última sexta-feira (24). Com a medida, as prefeituras poderão solicitar recursos da União para ações de assistência às famílias, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução das áreas afetadas.

As cidades de Ribeirão Preto, Dumont e Taquaritinga já tiveram o reconhecimento confirmado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Guariba, Barrinha e Pradópolis, que também sofreram danos provocados pelas chuvas, devem receber o mesmo apoio federal.

O temporal atingiu a região de Ribeirão Preto com chuva intensa, granizo, raios e rajadas de vento de até 122 km/h. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um desabamento. Segundo o Ministério da Integração, 370 famílias ficaram desalojadas e duas estão desabrigadas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve sobrevoar nesta manhã as áreas mais afetadas. No sábado (25), o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve em Ribeirão Preto e afirmou que os recursos federais serão liberados o mais rápido possível. Ele também destacou que moradores das áreas atingidas poderão solicitar o saque de até 50% do saldo do FGTS.

“O importante é dizer que estamos à inteira disposição dos prefeitos da região. É dever do Estado apoiar os municípios, ajudar as famílias na ajuda humanitária, no restabelecimento dos serviços essenciais e na reconstrução”, afirmou Alckmin.

Também no sábado, o vice-governador Felicio Ramuth e o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira Monteiro, acompanharam as ações de apoio às vítimas. Segundo Ramuth, parte das cidades ainda enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica, e o Estado enviou cestas básicas, kits de higiene, colchões, cobertores, 3 mil telhas, caminhões-pipa e máquinas para auxiliar na desobstrução das vias.

A Defesa Civil informou ainda que dez caminhões-pipa foram deslocados para reforçar o abastecimento de água na região. O órgão orienta que a população continue evitando áreas de risco e acompanhe os alertas meteorológicos, que podem ser recebidos por SMS após cadastro com o CEP no número 40199.