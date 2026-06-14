Investigadores do SERIPA III foram acionados para coletar evidências, preservar destroços e analisar as circunstâncias do acidente ocorrido no Recreio dos Bandeirantes

FAB abre investigação para apurar colisão entre helicópteros que matou seis pessoas no Rio

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que iniciou os procedimentos de investigação sobre a colisão entre dois helicópteros ocorrida na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O acidente deixou ao menos seis mortos, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

De acordo com a FAB, investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), sediado no Rio de Janeiro, foram acionados para realizar a chamada Ação Inicial da ocorrência.

Essa etapa consiste na coleta e confirmação de dados, preservação de elementos relacionados ao acidente, verificação dos danos causados às aeronaves e levantamento de outras informações consideradas relevantes para o trabalho investigativo.

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), a investigação busca identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência e produzir conhecimentos voltados à prevenção de novos acidentes. Até o momento, as causas da colisão não foram divulgadas pelas autoridades.

As condições meteorológicas registradas no momento do acidente também deverão ser analisadas. Informações preliminares apontam que havia névoa em algumas áreas da cidade durante a manhã deste domingo, embora o tempo apresentasse períodos de céu parcialmente aberto.

O acidente ocorreu após a colisão de duas aeronaves no ar, seguida da queda em uma área próxima à Avenida das Américas. Além das vítimas fatais, o impacto provocou um incêndio que atingiu veículos estacionados no local. As chamas foram controladas pelos bombeiros.

O CENIPA informou ainda que os dados da ocorrência deverão ser disponibilizados posteriormente no Painel SIPAER, plataforma que reúne informações sobre acidentes e incidentes da aviação civil brasileira. A ferramenta permite consultar ocorrências registradas nos últimos anos, além de recomendações de segurança e relatórios finais de investigações concluídas.

As equipes de resgate e os investigadores seguem atuando no local do acidente.