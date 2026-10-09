Falhas nas linhas 1-Azul e 5-Lilás do Metrô de SP provocam atrasos nesta sexta-feira

Problemas começaram ainda na madrugada; ônibus gratuitos foram acionados para atender passageiros, e a Linha 3-Vermelha também foi afetada

SP - METRÔ/SP/FALHA/LENTIDÃO - GERAL - Passageiros lotam a plataforma da Estação Sé, na capital paulista, na manhã desta terça-feira, 26 de novembro de 2024. Os usuários enfrentaram estações lotadas e trens com velocidade reduzida nesta manhã. Segundo o Metrô, a operação na Linha 3- Vermelha acontece com velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de uma interferência na via na região da estação Tatuapé. O Metrô orienta os passageiros a utilizarem as linhas da CPTM. 26/11/2024 - Foto: RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

As linhas 1-Azul e 5-Lilás do Metrô de São Paulo apresentaram problemas na circulação dos trens na manhã desta sexta-feira (9). As ocorrências provocaram redução de velocidade, aumento no intervalo entre as composições e acionamento do sistema de ônibus gratuito Paese. A Linha 3-Vermelha também foi afetada.

Na Linha 1-Azul, o problema começou por volta das 4h40, após um trem de manutenção ficar preso em um túnel na região da estação Vergueiro. A necessidade de retirar o veículo provocou interferência na via e obrigou os trens a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas.

Entre as estações São Joaquim e Paraíso, as composições passaram a operar por via singela, sistema em que uma única via é utilizada alternadamente pelos trens que circulam nos dois sentidos. No restante da linha, a operação continuou pelas duas vias.

Segundo o Metrô, o processo de normalização começou às 6h06. A ocorrência também provocou restrições de velocidade na Linha 3-Vermelha. Para reduzir os transtornos, a companhia acionou dez ônibus do sistema Paese para atender gratuitamente os passageiros no trecho entre as estações Sé e Ana Rosa. O Metrô pediu desculpas aos usuários pelos problemas na operação.

Linha 5-Lilás

A Linha 5-Lilás registrou uma falha em equipamento de via na região da estação Santo Amaro, provocando maiores intervalos entre os trens na manhã desta sexta-feira.

Segundo a concessionária Motiva, responsável pela operação, os trens passaram a circular por uma única via na estação Santo Amaro, enquanto equipes de manutenção trabalhavam para solucionar o problema. Diante da ocorrência, 60 ônibus do sistema Paese foram acionados para reforçar o transporte de passageiros.