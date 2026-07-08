Feriado nesta quinta-feira em São Paulo; veja o que muda até sábado (11)

Nesta quinta-feira (9) é celebrado o Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, fazendo com que vários serviços tenham seu funcionamento alterado em todos os 645 municípios do Estado de São Paulo. A capital paulistana também fará ponto facultativo na sexta-feira (10), alterando a de transportes, trânsito e repartições públicas até o final de semana.

A Revolução Constitucionalista de 1932 marca o levante armado do povo paulista contra o governo provisório de Getúlio Vargas, quando ele passou a governar por decretos, fechou o Congresso e não convocou eleições. Militares de São Paulo passaram a exigir uma nova Constituição e a redemocratização do Brasil.

Trânsito

Conforme a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) de São Paulo, na quinta-feira o rodízio está suspenso para veículos leves e caminhões, e as faixas exclusivas para ônibus estão liberadas. Na sexta, a suspensão do rodízio segue para carros, mas volta para caminhões, assim como a exclusividade das faixas de ônibus.

Na quinta, as restrições de circulação nas zonas de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Fretados (ZMRF) também estão suspensas. O estacionamento rotativo pago (zona azul) segue funcionando normalmente nos dois dias.

áreas de lazer, como Av. Paulista, Liberdade e Minhocão ficarão abertas para circulação de pedestres de quinta até domingo (12). Liberdade e Paulista seguem o modelo do programa Ruas Abertas, operando exclusivamente para pedestres das 9h às 16h.

Metrô/CPTM

No feriado, o metrô e o sistema de trens de São Paulo seguirão os horários e intervalos como normalmente acontecem nos domingos, mas com veículos de reserva para reforçar a frota, caso seja necessário. Na sexta, a operação do metrô e trem segue normalmente, como nos demais dias úteis.

Combustíveis

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), postos de combustíveis são obrigados a funcionar tanto no feriado quanto na sexta, com os estabelecimentos seguindo seus horários normais.

Bancos

Na quinta, agências bancárias do estado não vão abrir, e carnês e contas com vencimento no dia feriado podem ser pagos no dia 10, sem que juros sejam cobrados. Na sexta, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos de São Paulo vão abrir normalmente.

Serviços públicos

Pela lei municipal, repartições públicas não terão expediente na quinta-feira do feriado, porém, serviços considerados essenciais, como segurança e abastecimento de água e energia elétrica, seguem funcionando com esquema de plantão.

Em relação à saúde, hospitais, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) seguem com o funcionamento 24h. Porém, Unidades Básicas de Saúde (UBS) fecham tanto na quinta quanto na sexta.