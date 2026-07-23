Artesp confirma que CPTM assumirá linhas após caos em SP; investigação será aberta

O formato da atuação da CPTM será definido pela diretoria da Artesp ao longo desta quinta-feira (23)

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) confirmou que a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) irá voltar a operar as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade por até 90 dias após o caos na manhã desta quinta-feira (23) em São Paulo.

“O que nós vimos nos últimos dois dias, especialmente hoje, é inaceitável. Como fiscalizadores e reguladores do contrato, estamos agindo de modo imediato. A ideia é a volta da CPTM pra operação porque o que nós vimos realmente é muito ruim, muito penoso para o cidadão”, afirmou André Isper, Diretor-Presidente da Artesp.

O formato da atuação da CPTM será definido pela diretoria da Artesp ao longo desta quinta-feira (23). A companhia possui corpo técnico, estrutura operacional e equipes plenamente preparadas para atuar, contribuindo para a continuidade do serviço e para a redução dos impactos aos passageiros, diz a empresa.

“No contrato com a Trivia Trens, a transição operacional está determinada em etapas, com mecanismos de monitoramento e acompanhamento que, ao não serem plenamente atendidos, garantem segurança jurídica para o retorno da operação conjunta. Nesse contexto, a CPTM permanece à disposição para prestar todo o suporte técnico necessário, em alinhamento com as definições do Poder Concedente” Artesp

A Artesp também anunciou que vai instaurar uma investigação para identificar as causas das ocorrências e apurar a responsabilidade da concessionária pelas falhas registradas na prestação do serviço. “A Agência adotará todas as medidas administrativas cabíveis para garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária e a adequada prestação do serviço aos usuários, incluindo a aplicação das penalidades previstas em contrato”, diz um trecho do comunicado divulgado.

A Jovem Pan tenta contato com a Trivia Trens, responsável pelas linhas afetadas. O espaço está aberto para manifestação.

Entenda o caso

A circulação dos trens nas três linhas foi interrompida temporariamente após uma ocorrência afetar o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, informou a Trivia Trens, responsável pelo trecho.

A falha provocou uma série de transtornos aos passageiros. Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes estações. Vídeos publicados por usuários também mostram pessoas caminhando sobre os trilhos durante a interrupção.

Durante a ocorrência, um foco de incêndio foi registrado em um trem próximo ao pátio de manutenção da concessionária, na região da Estação Bresser-Mooca. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 5h38. Após controlar as chamas, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

As linhas de trens 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade já estão totalmente regularizadas após o caos na manhã desta quinta, informou a Trivia Trens, responsável pelo trecho, no início da tarde.