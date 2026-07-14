Fisioculturista baiano morre aos 35 anos após passar mal em casa

Mailson Araújo dos Santos foi sepultado na tarde desta terça-feira (14); causa da morte não foi divulgada

Mailson Araújo dos Santos compartilhava a rotina de treinos e alimentação nas redes sociais

O fisiculturista baiano Mailson Araújo dos Santos, de 35 anos, morreu na segunda-feira (13) após passar mal em casa, na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia. O atleta era conhecido no cenário baiano da modalidade.

Após passar mal, Mailson pediu ajuda aos pais. A mãe do atleta e técnica de enfermagem iniciou manobras de reanimação até a chegada do Corpo de Bombeiros. Agentes da corporação deram continuidade ao atendimento, mas o atleta não resistiu. As informações são do portal g1.

A causa da morte também não foi divulgada. O baiano foi sepultado na tarde desta terça-feira (14), no Cemitério Jardim Paraíso da Saudade, em Alagoinhas.

Quem era Mailson Araújo dos Santos

O atleta baiano disputava a categoria Men’s Physique. Ele ganhou destaque na modalidade após conquistar o cartão profissional ao vencer a classificação geral da divisão amadora no Arnold Classic South America de 2023.

No mesmo ano, Mailson terminou o Musclecontest Brazil em terceiro lugar.

De 2023 a 2024, o baiano era treinado por Fabricio Pacholok, técnico de Ramon Dino, um dos principais atletas do esporte no Brasil.

Nas redes sociais, o fisiculturista baiano acumulava mais de 32 mil seguidores. Ele compartilhava a sua rotina de treinos e de alimentação.