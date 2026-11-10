Governo de SP oferece renegociação de financiamentos habitacionais; veja como participar

Possibilidade está disponível tanto para mutuários - quem recebe o empréstimo - com parcelas em atraso quanto para aqueles que estão com os pagamentos em dia

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, lançou a campanha Casa em Dia. A iniciativa permite a renegociação de contratos de financiamento habitacional sem a exigência de pagamento de entrada e está disponível tanto para mutuários – quem recebe o empréstimo – com parcelas em atraso quanto para aqueles que estão com os pagamentos em dia.

A análise é feita de forma individualizada para cada contrato. De acordo com as condições aplicáveis, a renegociação pode incluir redução do saldo devedor, ajuste do valor das prestações à renda familiar e a possibilidade de parcelas fixas até o fim do financiamento. O objetivo é oferecer alternativas de pagamento mais adequadas à situação de cada família, com maior previsibilidade de valores.

“A campanha permite que os mutuários revisem suas parcelas, regularizem a situação do contrato e façam a simulação de pagamento com as novas condições oferecidas”, afirma Ticiane D’Aloia, diretora de Atendimento Habitacional da CDHU. Ela destaca que existem diferentes alternativas conforme a situação de cada contrato.

Entre as possibilidades estão:

Regularização de parcelas em atraso sem entrada;

Avaliação de alternativas para redução do saldo devedor;

Adequação do valor das prestações à renda familiar;

Opção de parcelas fixas até o final do contrato.

As condições são definidas após análise das informações apresentadas pelo mutuário. A simulação é feita antes da formalização da renegociação.

Como participar

O mutuário deve procurar um dos canais de atendimento da CDHU para conhecer as condições e realizar a simulação. É necessário apresentar:

Documentos pessoais (RG e CPF ou CNH);

Os três últimos holerites ou comprovantes de renda;

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Quando aplicável, pode ser solicitada a declaração de benefício do INSS e outros documentos complementares, conforme a composição e a situação do contrato.

O atendimento ocorre nas unidades regionais da CDHU ou durante a passagem da CDHU Móvel pelos municípios. Os endereços dos postos e a programação da unidade itinerante estão disponíveis no site da companhia. Informações também podem ser obtidas pela Central Alô CDHU, no telefone 0800 000 2348, ou na página da campanha: https://www.cdhu.sp.gov.br/cdhu/mutuario/Casa%20em%20Dia.