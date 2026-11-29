Quem é a argentina que está desaparecida após ser arrastada em rio de Ubatuba

Nas redes sociais, a jovem costumava compartilhar registros de caminhadas na praia e de seus primeiros meses aproveitando o litoral brasileiro

Equipes de resgate mantêm as buscas por Keila Daiana da Costa, jovem argentina de 24 anos que desapareceu após ser arrastada pela correnteza do Rio Indaiá, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O caso aconteceu na noite do último domingo (23), quando ela passeava de moto com o namorado, Enzo Antônio, de 30 anos, encontrado morto na segunda-feira (24).

Natural de Terciado Paraíso, no município de San Pedro, província argentina de Misiones, Keila decidiu se mudar para o Brasil há cerca de dois anos. Segundo o jornal argentino La Nación, ela seguiu os passos do irmão, Santiago Da Costa, de 31 anos, que já morava em Ubatuba em busca de uma nova etapa de vida.

Nas redes sociais, a jovem costumava compartilhar registros de caminhadas na praia e de seus primeiros meses aproveitando o litoral brasileiro. Amante da música, ela também mantinha um empreendimento de aluguéis em sua cidade natal, na Argentina.

Em entrevista ao La Nación, o irmão da vítima contou que Keila e o namorado foram surpreendidos pela cheia repentina do rio, provocada pelas fortes chuvas que atingiram a região durante o fim de semana. O casal passava pela ponte do bairro Casanga quando a força da água os arrastou para o leito do rio. Uma testemunha chegou a ouvir pedidos de socorro em meio ao temporal, mas não conseguiu intervir devido à violência da correnteza. Pouco depois, a motocicleta foi localizada semissubmersa.

O corpo de Enzo Antônio foi resgatado na segunda-feira, nas proximidades do bairro Casanga. Desde então, os esforços estão concentrados na localização de Keila. De acordo com informações atualizadas do Corpo de Bombeiros, a ocorrência mobiliza seis agentes, duas viaturas e uma moto aquática, envolvendo equipes do 11º Grupamento de Bombeiros (11º GB) e do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), além do apoio de embarcações e drones.

Os mergulhadores enfrentam dificuldades devido à baixa visibilidade na água, causada pelo acúmulo de vegetação e detritos trazidos pela enxurrada. Embora a redução no nível do Rio Indaiá ajude nos trabalhos de varredura, a persistência das chuvas segue como um obstáculo para a operação.

Em meio ao luto pela morte do cunhado, Santiago afirmou ao La Nación que a família segue acompanhando o trabalho das equipes na expectativa por respostas. “Não perdemos as esperanças de encontrar a Keila. A busca será mais intensa, mas continua chovendo e isso dificulta tudo um pouco”, desabafou.