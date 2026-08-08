Helicóptero cai na Zona Sul do Rio e todos os tripulantes morrem na queda

Bombeiros localizaram a aeronave em uma área de mata de difícil acesso; operação mobilizou cerca de 40 militares

Bombeiros localizaram a aeronave em uma área de mata de difícil acesso; operação mobilizou cerca de 40 militares

Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (8) nas proximidades da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, Zona Sul do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros confirmou quatro vítimas fatais, todas carbonizadas. As vítimas são um homem, piloto da aeronave, e três mulheres, passageiras.

Os agentes foram chamados às 11h11 para atender à ocorrência. A aeronave foi encontrada por integrantes do Grupamento de Operações Aéreas, em uma região de mata com acesso complicado. A operação mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e 4 unidades operacionais.

Após a localização do helicóptero, equipes especializadas foram deslocadas para o ponto da queda para verificar a possibilidade de haver outras vítimas. O trabalho dos bombeiros é dificultado pelas características do terreno.

Também houve registro de incêndio na área onde ocorreu a queda. Por isso, militares especializados no combate a incêndios florestais foram mobilizados para atuar na região e controlar as chamas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que provocaram a queda da aeronave.

*Matéria em atualização