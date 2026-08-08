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Helicóptero cai na Zona Sul do Rio e todos os tripulantes morrem na queda

Bombeiros localizaram a aeronave em uma área de mata de difícil acesso; operação mobilizou cerca de 40 militares

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Queda helicóptero rio
Bombeiros localizaram a aeronave em uma área de mata de difícil acesso; operação mobilizou cerca de 40 militares Divulgação / Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro

Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (8) nas proximidades da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, Zona Sul do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros confirmou quatro vítimas fatais, todas carbonizadas. As vítimas são um homem, piloto da aeronave, e três mulheres, passageiras.

Os agentes foram chamados às 11h11 para atender à ocorrência. A aeronave foi encontrada por integrantes do Grupamento de Operações Aéreas, em uma região de mata com acesso complicado. A operação mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e 4 unidades operacionais.

Após a localização do helicóptero, equipes especializadas foram deslocadas para o ponto da queda para verificar a possibilidade de haver outras vítimas. O trabalho dos bombeiros é dificultado pelas características do terreno.

Também houve registro de incêndio na área onde ocorreu a queda. Por isso, militares especializados no combate a incêndios florestais foram mobilizados para atuar na região e controlar as chamas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que provocaram a queda da aeronave.

*Matéria em atualização

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